Велика очекивања хотелијера од сезоне на Јахорини

Јахорина је постала изразито скијашка дестинација и због тога се стално ради на развоју додатних туристичких садржаја који би били атрактивни и када нема скијања, рекао је Срни секретар Удружења хотелијера "Јахорина" Драган Соколовић.
Соколовић је рекао да резервације на Јахорина у великој мјери зависе од сњежних услова.
- Када су услови за скијање добри, букинг је појачан, али када има проблема са снијегом, он опада. Зато континуирано радимо на развоју додатних туристичких садржаја који ће надомјестити недостатак скијања. Уз зимске спортове, морамо развијати и друге видове туризма - истакао је Соколовић.
Нагласио је потребу за проширењем туристичке понуде будући да Јахорина, на надморској висини од 1.600 метара, има изузетне услове за развој спортског туризма.
- Конгресни туризам већ је направио велики искорак у јахоринским хотелима и представља значајну снагу дестинације. Размишљамо и о здравственом туризму, јер је Равна планина проглашена ваздушном бањом - додао је Соколовић.
Он поручује да ће пјешачко-бициклистичка стаза од Сарајева до Пала бити велика атракција, те да је план да се настави преко Равне планине до Јахорине, а затим преко Дворишта назад ка Требевићу, Источном Сарајеву и Сарајеву.
Због тога је указао на значај једноставних, али атрактивних садржаја, попут планинарења и бициклизма.
Соколовић је навео да су очекивања од зимске туристичке сезоне традиционално велика, прије свега због значајних улагања и на скијалишту и у хотелском сектору.
- Јахорина је урадила много на уређењу самог скијалишта, док су хотелијери уложили огромна средства у модернизацију смјештајних капацитета. Зимска сезона је темељ успјешног пословања и мора бити у складу са квалитетом који се гостима нуди - нагласио је Соколовић.
Истакао је и значај ширег подручја јер, како је појаснио, када се говори о Јахорини, морамо се говорити и о Сарајеву и Источном Сарајеву као посебној снази.
- Близина града, на свега 30 километара, са свим урбаним садржајима и аеродромом, представља огромну предност. Ту су и околне планине Романија, Равна планина, Требевић, Трескавица које заједно чине снажан туристички производ за сва тржишта - напоменуо је Соколовић.
Истакао је добру сарадњу са Олимпијским центром "Јахорина", општинама Пале и Трново, као и институцијама града Источно Сарајево, али сматра и да треба додатно унапређење.
Према његовим ријечима, туризам се не може развијати без значајног учешћа локалних заједница и без намјенских средстава у буџетима која ће бити усмјерена на уређење туристичког производа.
Удружење хотелијера "Јахорина" постоји од 2009. године и окупља готово све јахоринске хотеле, укључујући и оне у изградњи, као и мање смјештајне објекте. Тренутно броји 17 чланова.
- Наш циљ је уређење дестинације и унапређење пословања у туризму. Учествовали смо у изради законских рјешења и борби против сиве зоне, посебно у области приватног смјештаја, који мора бити уведен у систем како би сви равноправно учествовали у развоју дестинације - рекао је Соколовић.
Када је ријеч о тржиштима, нагласио је значај домаћих гостију, као и оних из региона.
Као најважније тржиште означио је БиХ, затим Србију, Црну Гору, Хрватску, Словенију, Сјеверну Македонију одакле долази највећи број гостију, те оцијенио да посебну пажњу треба посветити Мађарској, Аустрији и Турској.
Осврнувши се на арапско тржиште, које је током љета бројно присутно у Сарајеву, Соколовић је рекао да Јахорина као олимпијска планина има велики потенцијал и за те госте, али сматра да је неопходно увести уређен градски превоз.
- Потребан је превоз између града и Јахорине, Бјелашнице, Игмана и Требевића. Без тога гости немају адекватан начин да дођу и обиђу ове дестинације. Комби и такси превоз нису оно што савремени туриста очекује - оцијенио је Соколовић.
