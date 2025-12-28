Долар на путу да ове године изгуби више од 9 одсто вриједности

Извор:
Аваз
28.12.2025
13:05
Коментари:0
На свјетским је тржиштима вриједност долара према другим валутама прошле седмице пала, понајвише према јапанском јену, па је долар на путу губитка у овој години за више од 9 одсто.
Доларов индекс, који показује вриједност америчке према шест најважнијих свјетских валута, пао је прошле седмице 0,7 одсто, на 98,05 бодова.
Притом је долар према европској валути ослабио 0,5 одсто, па је курс евра достигао 1,1770 долара.
Америчка је валута ослабила и у односу на јапанску, за 0,8 одсто, па је цијена долара склизнула на 156,55 јена. Пад долара према јену посљедица је пријетњи јапанских власти да ће интервенисати на тржишту како би се зауставило слабљење јена.
Долар се нашао под притиском у односу на евро и још неке важне валуте јер се на тржишту процјењује да ће америчка централна банка идуће године још у два наврата смањити каматне стопе.
Како је у овој години Фед смањио камате у три наврата за по 0,25 постотних бодова, долар је већ мјесецима под притиском.
Тим више што улагаче већ дуже вријеме забрињава неизвјесна царинска политика предсједника САД-а Доналда Трампа. Због тога је од почетка године доларов индекс пао више од 9 одсто, што је његов највећи годишњи губитак од 2003. године.
Економија
3 ч1
Економија
18 ч0
Економија
18 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
09
16
05
16
01
15
57
15
46
Тренутно на програму