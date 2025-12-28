Logo
Large banner

Гради се највећи ратни брод у Европи вриједан 10 милијарди евра

28.12.2025

12:41

Коментари:

1
Гради се највећи ратни брод у Европи вриједан 10 милијарди евра

Француска је званично покренула један од највећих војно-индустријских пројеката у својој историји – изградњу новог нуклеарног носача авиона, који ће бити највећи ратни брод икада изграђен у Европи.

Вредност пројекта процјењује се на око 10 милијарди евра, а брод би у оперативну употребу требао ући 2038. године.

Нови носач авиона замијениће постојећи Шарл де Гол једини француски носач авиона који је у служби још од 2001. године, преноси БизнисИнфо.ба.

Највећи и најснажнији брод који је Француска икада градила

Према званичним информацијама, нови носач авиона имаће:

  • депласман од око 78.000 до 80.000 тона,
  • дужину од око 310 метара,
  • ширину до 85 метара,
  • капацитет за више од 30 борбених авиона,
  • посаду од око 2.000 људи,
  • нуклеарни погон, што му омогућава дуготрајне мисије без допуне горива.

Тиме ће постати највећи ратни брод икада изграђен у Европи, и један од технолошки најнапреднијих на свијету.

“Морамо бити снажни да бисмо сачували сигурност”

Француски предсједник Емануел Макрон потврдио је пројекат током обраћања француским војницима у Уједињеним Арапским Емиратима, нагласивши да је ријеч о стратешкој одлуци.

– У временима нестабилности морамо бити снажни како бисмо сачували сигурност и кредибилитет Француске – поручио је Макрон.

Према његовим ријечима, нови носач авиона представља кључни дио француске војне стратегије и способности деловања широм свијета.

Огроман индустријски и економски пројекат

Изградња брода укључиће стотине компанија и хиљаде радника, а очекује се снажан подстицај за француску војну, бродограђевинску и технолошку индустрију.

Пројекат ће трајати више од деценије, а осим војне улоге, има и снажан индустријски и стратешки значај за европску одбрамбену аутономију.

Подијели:

Тагови:

ratni brod

Француска

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Никад већа потражња радника у најјачим свјетским економијама, а све мање их долази

Економија

Никад већа потражња радника у најјачим свјетским економијама, а све мање их долази

18 ч

0
Британци све сиромашнији

Економија

Британци све сиромашнији

18 ч

0
Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара

Економија

Ово је директор компаније који је радницима исплатио бонусе од чак 240 милиона долара

1 д

0
Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

Економија

Откривено налазиште кључних метала вриједно 120 милијарди евра

1 д

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

09

Демантоване важне вијести о Митровићу

16

05

Већина видеа на "јутјубу" направљена вјештачком интелигенцијом

16

01

Како смањити надимање: 7 савјета љекара

15

57

Потпуни хаос у Сирији: Власти отвориле ватру на демонстранте, најмање двоје мртвих

15

46

Ужас код Врбаса: Мушкарца везали, мучили и звјерски усмртили

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner