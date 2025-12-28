Гради се највећи ратни брод у Европи вриједан 10 милијарди евра

28.12.2025
Француска је званично покренула један од највећих војно-индустријских пројеката у својој историји – изградњу новог нуклеарног носача авиона, који ће бити највећи ратни брод икада изграђен у Европи.
Вредност пројекта процјењује се на око 10 милијарди евра, а брод би у оперативну употребу требао ући 2038. године.
Нови носач авиона замијениће постојећи Шарл де Гол једини француски носач авиона који је у служби још од 2001. године, преноси БизнисИнфо.ба.
Према званичним информацијама, нови носач авиона имаће:
Тиме ће постати највећи ратни брод икада изграђен у Европи, и један од технолошки најнапреднијих на свијету.
“Морамо бити снажни да бисмо сачували сигурност”
Француски предсједник Емануел Макрон потврдио је пројекат током обраћања француским војницима у Уједињеним Арапским Емиратима, нагласивши да је ријеч о стратешкој одлуци.
– У временима нестабилности морамо бити снажни како бисмо сачували сигурност и кредибилитет Француске – поручио је Макрон.
Према његовим ријечима, нови носач авиона представља кључни дио француске војне стратегије и способности деловања широм свијета.
Изградња брода укључиће стотине компанија и хиљаде радника, а очекује се снажан подстицај за француску војну, бродограђевинску и технолошку индустрију.
Пројекат ће трајати више од деценије, а осим војне улоге, има и снажан индустријски и стратешки значај за европску одбрамбену аутономију.
