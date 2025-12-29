У судару тешко повријеђено двоје Бањалучана

Аутор:Огњен Матавуљ
29.12.2025
11:11
Коментари:0
Стефан Ф. и Данијела С. из Бањалуке тешко су повријеђени у судару два аутомобила који се догодио код Источног Новог Сарајева.
До несреће је дошло јуче око 14.10 часова на регионалном путу у мјесту Клек. Стефан Ф. био је за воланом ”голфа 6” у који је ударио ”ауди Q7” за чијим воланом је била Арнела А. из Сарајева, која је прошла без повреда. Након несреће возач и сувозач из ”голфа” превезени су у Болницу ”Србија” у Источном Сарајеву гдје су им констатоване тешке повреде.
Према незваничним информацијама незгоду је скривила Арнела А. која је возилом дјелимично прешла у лијеву траку и предњим лијевим дјелом ”аудија” ударила у лијеву страну ”голфа”.
”У незгоди су учествовала аутомобили ”ауди Q7”, којим је управаљала А.А. из Сарајева и ”голф 6” којим је управљао С.Ф. из Бањалуке. Возач С.Ф. и сувозач Д.С. задобили су тешке тјелесне повреде констатоване у Јавној здравственој установи Болница ”Србија” у Источном Сарајеву”, саопштено је из ПУ Источно Сарајево.
Додају да су увиђај на лицу мјеста извршили полицијски службеници саобраћајне полиције Источно Сарајево у присуству тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево и судског вјештака.
Документовање предмета је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
17
12
14
12
13
12
00
Тренутно на програму