Спасили пса који је запео на стијени код Ливна

28.10.2025

12:49

Спасили пса који је запео на стијени код Ливна
Фото: Printscreen/Facebook/GSS stanica HBŽ

Брзом и координисаном акцијом спасилаца на подручју Башајковца успјешно је окончано извлачење пса који је запео на уској стијени полици изнад Ливна.

Грађани су нешто прије поднева чули упоран лавеж те уочили пса на стијени. Одмах су реаговали и позвали помоћ.

Упркос кишној и тмурној нед‌јељи, шест спасилаца локалне станице убрзо је кренуло у интервенцију.

Стијене су због кише биле изразито склиске, а мокра трава додатно је отежавала кретање и приступ животињи.

Фудбал

Спасиоци су се одлучили за паралелни успон сипаром, након чега су пријечили стијену како би се позиционирали директно изнад пса.

Пажљивим и смиреним приступом те стрпљивим стицањем повјерења успјели су дохватити престрашеног пса и сигурно га спустити у подножје стијене, пишу Независне.

Након доласка на сигурно тло, пса је дочекао заслужени оброк, а спасиоцима је махањем репом дао до знања да је све у реду.

