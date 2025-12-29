Боцан-Харчеко: Гаспромњефт и НИС настављају да снабдијевају Србију горивом и током америчких санкција

- "Гаспромњефт" је, у сарадњи са српском владом и својим партнерима овдје, обезбиједио беспрекорно пословање НИС-а чак и током периода санкција. Нико од потрошача није осетио ни најмањи негативан утицај - било да су то индивидуални потрошачи, велики потрошачи као што је пољопривредни сектор или (национална авио-компанија) "Ер Србија". НИС је наставио и наставља да испуњава све своје обавезе и несметано послује, снабдевајући тржиште производима веома високог квалитета - нагласио је Боцан-Харченко.

Боцан-Харченко је казао да му нису познати нови случајеви доспијевања производа српског војно-индустријског комплекса у Украјину.

- Ситуација се заиста догодила. Веома се надам да о томе можемо говорити у прошлом времену. Она, наравно, баца сенку и у том смислу је веома болна. Али, у крајњем случају, неких испољавања, знакова да партнери Србије настављају да пребацују ту робу у Украјину, није било – бар ја не знам за такве ствари, за такве чињенице - рекао је шеф руске дипломатске мисије.

Раније је предсједник Србије Александар Вучић изјавио да Србија никада није слала оружје и муницију ни у Русију ни у Украјину, а то да ли неко извезену робу прода даље, "дешава се свакој земљи у свијету".

- Немој да причамо о томе ко је наоружавао кога и у Хрватској и многим другим мјестима, да не причам приче о Црној Гори и свему другом. Много проблема има наша земља, сви би да нам држе придике и предавања - рекао је Вучић за ТВ Информер.

Подсјетимо, из Русије је више пута било упозорења да Москва не би вољела да види српско оружје како убија Русе.