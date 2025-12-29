Logo
Еко топлане: Без гријања неколико бањалучких насеља због квара на вреловоду

29.12.2025

08:49

Коментари:

0
Еко топлане: Без гријања неколико бањалучких насеља због квара на вреловоду

Због санације квара на магистралном вреловоду, испорука топлотне енергије обустављена је у неколико насеља у Бањалуци, речено је Срни у предузећу "Еко топлане".

Гријања нема у насељима Росуље, Мјесец, Парк, дијеловима насеља Борик, Центар, Нова Варош, грађевинском предузећу "Крајина" и Романијској улици.

Интервентни тим санира квар, а уредан режим испоруке требало би да буде успостављен током дана, поручили су из "Еко топлана".

Из овог предузећа кориснике моле за стрпљење и захваљују на разумијевању.

