Еко топлане: Без гријања неколико бањалучких насеља због квара на вреловоду

Због санације квара на магистралном вреловоду, испорука топлотне енергије обустављена је у неколико насеља у Бањалуци, речено је Срни у предузећу "Еко топлане".
Гријања нема у насељима Росуље, Мјесец, Парк, дијеловима насеља Борик, Центар, Нова Варош, грађевинском предузећу "Крајина" и Романијској улици.
Интервентни тим санира квар, а уредан режим испоруке требало би да буде успостављен током дана, поручили су из "Еко топлана".
Из овог предузећа кориснике моле за стрпљење и захваљују на разумијевању.
