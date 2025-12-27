Да ли ће поскупјети јавни градски превоз у Бањалуци?

Извор:
Иако се најављивало да ће бити бесплатан, цијена градског превоза у Бањалуци улази у нову годину под знаком питања. Захтјев превозника за корекцију цијена у идућој години још званично није дошао до градоначелника, али превозници више чекати не могу. Није познато ни колико би могла да буде цијена карте.
"Дошло је до поскупљења свих параметара који утичу на саму цијену коштања превоза. Град и сада субвенционише одређене категорије, тако да не мора то аутоматски бити оптерећење на џепове наших путника из разлога што град може преузети ту разлику повећања. Ми смо доставили захтјев израчунат на основу тих свих параметара, то подразумијева и инфлацију, цијену рада, цијену репроматеријала, резервних дијелова, струје, свега што утиче на наш рад", каже Дејан Мијић, предсједник Удружења послодаваца саобраћаја и веза Републике Српске.
Скупштина града Бањалука још у мају ове године усвојила је СНСД-ов амандман на буџет којим је предвиђен бесплатан превоз за све Бањалучане. Ступањем буџета на снагу средства су постала оперативна, што омогућава исплату превозницима. Први човјек града каже да о томе не зна ништа, односно да је нешто начуо из медија. Није му ни јасно зашто превозници траже вишу цијену карте.
"Ми нисмо добили никакав амандман, ја први пут чујем осим што смо разговарали о неким политикама које су наше политике а то је да видимо да нпр. за средњошколце и за наше студенте учинимо превоз потпуно бесплатним, међутим о тим политикама разговарамо и тражимо буџетска средства за то. То је једно, с друге стране. Имали смо састанке с превозницима ја званично нисам добио такве захтјеве осим што сам видио у медијима. Према томе сјешћемо с превозницима да разговарамо да видимо које су се то околности промијениле због чега евентуално траже ако траже такав захтјев да креирамо буџет, 5 јануара и хајде да видимо шта ће бити на столу", каже Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке
Расправа о јавном превозу отворила је и политичка питања, прије свега око буџетских одлука и раније усвојених амандмана. Из скупштинске већине поручују да градоначелник блокира све што стиже из СНСД-а и да је то једини разлог зашто превоз још није бесплатан.
"СНСД је у буџету за 2025. године уложио амандман и обезбједио средства у буџету како би јавни превоз био бесплатан за све грађане то је била наша мјера да сви грађани имају исти приступ и буду третирани на исти начин, с друге стране сам градоначелник је рекао да не жели то да уради искључиво зато што је то предложио СНСД-а, што се тиче самог повећања превоза јавног превоза тај захтјев још увијек није стигао али можемо да очекујемо у неколико наредних дана", каже Богољуб Зељковић, одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука.
Између захтјева превозника, градског буџета и политичких ставова, грађани за сада не знају да ли их чека бесплатна карта, скупља карта или другачији модел јавног превоза. Бањалучки јавни превоз често је на мети критика грађана због кашњења и нередовних линија, а цијена карата у Бањалуци спада међу највише у региону, у поређењу са Сарајевом, Београдом и другим градовима у окружењу.
