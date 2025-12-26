Од Нове године скупља вода у Бањалуци

Аутор:Весна Азић
26.12.2025
19:13
Коментари:0
Грађани града на Врбасу, који се гуше сваке зиме, очекивали су од јучерашње сједнице Скупштине града рјешења за загађен ваздух. Сједница је најављена као борба за чистије дисање. Умјесто филтера и забрана, стигла је одлука о поскупљењу воде.
Ваздух остаје исти, али рачуни неће. Кубик воде за домаћинства и кућне савјете расте са 1,10 КМ на 1,58 марака са ПДВ-ом. Умјесто на 1,83 КМ колико је предлагао "Водовод". Привредници ће плаћати нешто више, умјесто досадашњих 2,49 КМ, цијена скаче на 2,85 КМ са ПДВ-ом, иако је "Водовод" предлагао повећање на 3,24 КМ. Поскупљује и канализација. Умјесто досадашњих 0,28 КМ, плаћаће се 0,36 КМ са ПДВ-ом иако је "Водовод" тражио 0,49 КМ. Грађани ће од Нове године бројати кубике. Одборници су јуче, ипак, бројали проценте. У скупштинској сали сви су се сложили око једног. Вода мора поскупјети. Разлика је била само у томе колико и на чија леђа.
,,Ја нисам чуо ни од једног одборника да не треба да поскупи вода али нисам чуо да не треба да изађемо ,,Водоводу и руководству. Ја очекујем да ћемо на крају тако и урадити и ја вас молим и молим одборнике. Извињавамо се грађанима што то мора бити. Али, вјерујте да морамо поскупити воду. Али то је пријеко потребно’’, каже Јово Савановић, одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука
Скупштинска већина је ублажила удар. Није прихваћен пуни захтјев „Водовода“, већ је коригована цијена. Кажу и да гађани не треба да плаћају све грешке овог предузећа.
,,Те цијене и ту цијену воде да дигнемо, јер то и јесте реално. Све остало, све ваше лоше одлуке које сте донијели покушавате сада преко леђа грађана покушавате да покријете ваше лоше одлуке. И лоше пословање. Не можемо да подржимо.И нећемо да подржимо на рачун грађана. Али око овог можемо да се договоримо који су то проценти стварних трошкова на које нисте могли да утичете и то можемо да се договоримо кроз корекцију цијене воде’’, рекао је Драган Лукач, шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Бањалука
У расправи се отворило још једно питање. Бесплатни прикључци, мјера која је некад имала смисла, данас се доводи у питање. Бесплатно на папиру, скупо у пракси. Рјешење које се провлачило кроз салу било је већинско. Ако је нешто бесплатно, неко то мора платити. И то не „Водовод“, него град, јер је то првобитно и била његова иницијатива.
,,Мислим да овдје и Водовод треба да предузме одређене мјере а оне се конкретно односе на бесплатне прикључке. Мој неки став је да без социјалне карте не треба ништа да буде бесплатно изузев ако се добро изанализира. Али ево и Република Српска није имала Закон о социјалној карти, тек је сад у процедури а ето вјерујем да ће нам то svakko помоћи. Када су у питању бесплатни прикључци они су имали смисла у једном периоду. А то је на начин да је велики број нелегалних потрошача уведен у евиденцију и они сада могу да врше наплату. Међутим, сад након 2, 3 године већ кад је та мјера заживјела , мислим да бесплатни прикључци немају тај ефекат, а са ddruge стране Водовод је на годишњем нивоу имају приход’’, рекао је Боран Босанчић, одборник ДЕМОС-а у Скупштини града Бањалука.
"Дајте да спријечимо те губитке колико год, толико год. Па помало, помало, то је приоритет. Али не, нама је приоритет био давање бесплатних прикључака. Исто сматрам, те бесплатне прикључке, град је требао да намири вама. То је мјера градоначелника била, није то била мјера водовода. Значи, како год, град је требао да намири за ту бесплатну мјеру. И ево, што колега Боран Босанчић каже, без социјалне карте, стварно је све бесмислено. Али добро, то је била Ваша одлука, у реду, прихватам. Је ли била исправна или није, ево показује се да није. Чула сам да је 3,5 милиона, али ограђујем се од те цифре да је дата за бесплатне прикључке’’, рекла је Дијана Јешић, одборник Народног фронта у Скупштини града Бањалука.
,,Најкоректније господине Мајкићу да ви наставите да дајете бесплатне прикључке, а фактуру доставите граду Бањалука. А све што сте прикључили тих прикључака испоставите да се плати из града Бањалуке, јер нико не може рећи једном предузећу, то ће бити бесплатно,а да пада на ваш трошак. То је ваш директан трошак’’, рекао је Саша Чудић, потпредсједник Скупштине града Бањалука.
Водовод незадовољан овом корекцијом цијена. Ни ово поскупљење неће бити довољно. Са овом цијеном, каже први човјек Водовода, предузеће и даље иде у минус.
,,Ова сад садашња корекције цијене воде са 0,94 без ПДВ- а на 1,35 КМ дала приједлог, то ће нама дјелимично помоћи. Међутим, морам да будем искрен, ова цијена нама неће моћи задовољити потребе Водовода које су нама потребне за несметано функционисање. Са овом цијеном воде уколико не добијемо још некаква додатна средства имаћемо проблеме у сљедећој години. Из разлога што ће и сљедећа година са овом цијеном воде бити практично у минусу пословање’’, рекао је Радован Мајкић, директор "Водовода“ Бањалука.
Од свих предложених мјера за чистији ваздух, није усвојена ниједна која обавезује. Нема забрана, нема филтера, нема казни. Усвојена је само резолуција. Документ који лијепо звучи и ништа не кошта. На крају, Бањалука је добила скупљу воду и исти ваздух. Грађани ће плаћати више, дисати исто и трошити воду, рекло би се, пажљивије него прије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
