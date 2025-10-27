Logo

Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика

АТВ

27.10.2025

16:17

Знак захвалности хуманих људи: ДДДК "Рудар" даривао начелника Угљевика
Друштво добровољних давалаца крви "Рудар" у поводу крсне славе општине Угљевик-Свете Петке уручило је данас начелнику Драгану Гајићу поклон-Свето писмо у знак захвалности и доброчинства.

Предсједник овог друштва Зоран Миловић каже да је ово симболичан поклон начелнику Гајићу који подржава њихову химанитарну мисију.

''Начелник Гајић је и сам давалац крви и наш члан који нам пружа подршку и доброчинство у свим нашим хуманим активностима'', рекао је Миловић.

Друштво

Хуманост на дјелу: Млади све спремнији да буду добровољни даваоци крви

Истакао је Миловић да је мисија добровољних давалаца крви да шире дух солидарности и хуманости.

Гајић је захвалио ДДДК „Рудар" на поклону али како каже прије свега на дугогодишњем хуманитарном раду.

''Захвалан сам члановима Друштва 'Рудар' на свему што чине за нашу заједницу. Њихова хуманост, спремност да дарују дио себе како би спасили друге, заслужује дубоко поштовање'', рекао је Гајић.

Најавио је даљу подршку овим хуманим људима.

