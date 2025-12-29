Logo
Вјерници данас славе Светог пророка Агеја: Вјерује се да ће помоћ доћи свима који ураде једну ствар

Курир

29.12.2025

07:40

Пророк Агеј био је један од дванаест пророка и аутор Књиге о Агеју. Његово име значи „мој празник“. Он је био први од три пророка, поред Захарије, његовог савременика, и Малахије, који је живио око стотину година касније.

Радио је на обнови Соломоновог храма у Јерусалиму, али је у том послу био више пута прекидан од стране Самаријанаца. Ипак, Агеј није одустајао, а у раду су му помогли Зоровавељ и Исус свештеник. Тако је и доживио да види један дио храма сазидан. Остало је упамћено да је Агеј о овом здању прорекао: "Слава ће дома овога посљедњег бити већа него онога првога, вели Господ над војскама".

Српска православна црква празник посвећен Светом пророку Агеју, једном од прва три пророка у хришћанству чије име у преводу значи мој празник.

Према легенди, Свети пророк Агеј био је први од три пророка поред Захарије, његовог савременика, и Малахије, који је живео око стотину година касније. Агеј је потицао из племена Левија и живио је у 5. вијеку прије нове ере за вријеме робовања Јевреја.

Зидање Соломоновог храма је охрабрило јеврејски народ и дало подстицај за ослобађање од ропства. Свети пророк Агеј је према предању умро у дубокој старости. Осим данашњег дана, православни хришћани се Агеја сјећају и заједно са осталим пророцима Старог завјета, у недјељи Светих Отаца (недјеља прије Божића). Овог старозаветног пророка и данас поштују многи.

Предање каже да је његов празник добар дан за гатање и прорицање будућности - било читањем са длана, гледањем у пасуљ, у листиће чаја, кафу или карте.

Такође, вјерује се да ће помоћ доћи свима који се искрено и из душе помоле у име овог Светог пророка: "Пророка Твога Агеја, успомену Господе славимо, зато Те молимо, спаси душе наше"

