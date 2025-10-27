Logo

Селак: Задовољавајући ниво безбједности у КПЗ Добој

Извор:

СРНА

27.10.2025

11:00

Коментари:

0
Селак: Задовољавајући ниво безбједности у КПЗ Добој
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак посјетио је данас Казнено-поправни завод (КПЗ) у Добоју, који данас прославља крсну славу Свету Петку, те оцијенио да је ниво безбједности у овој установи задовољавајући.

Селак је након разговара са директором КПЗ-а Ненадом Остојићем рекао да је ова посјета дио обиласка свих установа те врсте у Републици Српској, у складу са програмом премијера Српске Саве Минића, да би се увјерили у стање безбједности и испуњавање стандарда у тој области.

Он је навео да је од управе упознат о материјално-техничким потребама КПЗ, попут потребе набавке нових униформи и опремања притворске јединице, те најавио да ће та ставка бити уврштена план буџета за наредну годину.

Остојић је рекао да је министра упознао о стању безбједности и потребама ове установе.

хороскоп

Занимљивости

Ова 2 знака не знају за пораз, срећа их прати на сваком кораку

Селак ће током посјете Добоју обићи и правосудне институције у овом граду, након чега ће у 12.00 часови присуствовати свечаности поводом обиљежавања Свете Петке - славе КПЗ-а.

КПЗ у Добоју је установа полуотвореног типа од фебруара 2010. године, а до тада је био окружни затвор.

Ова установа у саставу има затворено одјељење за притвор, полуотворено одјељење за затвор и отворено одјељење у мјесту Пољице.

Зграда КПЗ-а у Добоју изграђена 1958. године, била је оштећена током мајских поплава 2014. године, након чега је реновирана. Церемонија окончања радова на реновирању зграде уприличена је 25. новембра 2016. године. Објекат је обновљен кредитом Свјетске банке од 1.200.000 КМ.

Подијели:

Тагови:

КПЗ Добој

Горан Селак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Сарајево је ''блажено'' у безграничном незнању

БиХ

Кошарац: Сарајево је ''блажено'' у безграничном незнању

46 мин

0
Ова 2 знака не знају за пораз, срећа их прати на сваком кораку

Занимљивости

Ова 2 знака не знају за пораз, срећа их прати на сваком кораку

48 мин

0
Моћна молитва Светој Петки - вјерује се да доноси чуда

Друштво

Моћна молитва Светој Петки - вјерује се да доноси чуда

52 мин

0
Кина забрањује "лажне стручњаке": Инфлуенсери више не могу да глуме експерте

Свијет

Кина забрањује "лажне стручњаке": Инфлуенсери више не могу да глуме експерте

56 мин

0

Више из рубрике

Перо Тепић

Градови и општине

Нестао Перо из Оштре Луке, полиција моли за помоћ

2 ч

0
Гужве на више граничних прелаза

Градови и општине

Гужве на више граничних прелаза

14 ч

0
Свечана сједница поводом крсне славе: Угљевик поносан на своје људе и успјехе

Градови и општине

Свечана сједница поводом крсне славе: Угљевик поносан на своје људе и успјехе

15 ч

0
Фестивал домаћих производа окупио бројне излагаче и госте

Градови и општине

Фестивал домаћих производа окупио бројне излагаче и госте

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

40

Егић: Најнижа нето плата у Републици Српској износиће 1.000 КМ

11

37

Ковић: Дехристијанизација Европе почела у БиХ и на Косову и Метохији

11

37

Нуди се одлична прилика за зараду, јављају се и пензионери

11

34

Бањалучанин возио пијан са 4,09 промила алкохола

11

32

Драма у Бањалуци: Пријетио па ударио човјека аутом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner