Селак: Задовољавајући ниво безбједности у КПЗ Добој

Министар правде Републике Српске Горан Селак посјетио је данас Казнено-поправни завод (КПЗ) у Добоју, који данас прославља крсну славу Свету Петку, те оцијенио да је ниво безбједности у овој установи задовољавајући.
Селак је након разговара са директором КПЗ-а Ненадом Остојићем рекао да је ова посјета дио обиласка свих установа те врсте у Републици Српској, у складу са програмом премијера Српске Саве Минића, да би се увјерили у стање безбједности и испуњавање стандарда у тој области.
Он је навео да је од управе упознат о материјално-техничким потребама КПЗ, попут потребе набавке нових униформи и опремања притворске јединице, те најавио да ће та ставка бити уврштена план буџета за наредну годину.
Остојић је рекао да је министра упознао о стању безбједности и потребама ове установе.
Селак ће током посјете Добоју обићи и правосудне институције у овом граду, након чега ће у 12.00 часови присуствовати свечаности поводом обиљежавања Свете Петке - славе КПЗ-а.
КПЗ у Добоју је установа полуотвореног типа од фебруара 2010. године, а до тада је био окружни затвор.
Ова установа у саставу има затворено одјељење за притвор, полуотворено одјељење за затвор и отворено одјељење у мјесту Пољице.
Зграда КПЗ-а у Добоју изграђена 1958. године, била је оштећена током мајских поплава 2014. године, након чега је реновирана. Церемонија окончања радова на реновирању зграде уприличена је 25. новембра 2016. године. Објекат је обновљен кредитом Свјетске банке од 1.200.000 КМ.
