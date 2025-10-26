Logo

Фестивал домаћих производа окупио бројне излагаче и госте

Извор:

АТВ

26.10.2025

19:31

Коментари:

0

Фестивал домаћих производа одржан је у манастиру Светог Илије у Ритешићу . Догађај је окупио бројне произвођаче, посјетиоце и госте, а циљ манифестације је очување традиције, промоција домаће производње и јачање сарадње између Републике Српске и Руске Федерације.

На фестивалу су представљени производи малих породичних газдинстава, од пчелињих препарата и природне козметике до ракија и ликера све је то представљено на фестивалу у Ритешићу код Добоја. Произвођачи истичу да је све више грађана који цијене домаћи рад и природне производе.

Фестивал је подржала и амбасада Руске Федерације у БиХ. Амбасадор Игор Калабухов који је дочекан аплаузом нагласио је важност његовања традиције и културне сарадње између два пријатељска народа.

Догађају је присуствовала и Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде. Овакве манифестације су каже, примјер како се традиција и домаћа производња могу очувати и промовисати.

Фестивал у Ритешићу још једном је показао да су домаћи производи и породична производња значајан дио културног и привредног идентитета Републике Српске. Организатори најављују да ће сличне манифестације бити одржане и у другим мјестима Републике Српске.

Подијели:

Тагови:

domaći proizvodi

festival

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свјетиљка расвјета

Градови и општине

Само у БиХ: Јавна расвјета каснила због зимског рачунања времена

6 ч

0
Калабухов на манифестацији посвећеној српско-руском пријатељству

Градови и општине

Калабухов на манифестацији посвећеној српско-руском пријатељству

10 ч

0
Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

Градови и општине

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

11 ч

0
Правници са Пала окупљају свијет

Градови и општине

Правници са Пала окупљају свијет

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

00

Аеродром у Литванији поново затворен

21

58

Ова јефтина намирница помаже у борби против старења

21

51

Ово је отац који је убијен док је покушавао да заштити сина

21

46

Путин послао важан захтјев својим генералима

21

41

Хороскопски знакови који најбоље располажу новцем

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner