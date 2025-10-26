Фестивал домаћих производа окупио бројне излагаче и госте

Извор:
Фестивал домаћих производа одржан је у манастиру Светог Илије у Ритешићу . Догађај је окупио бројне произвођаче, посјетиоце и госте, а циљ манифестације је очување традиције, промоција домаће производње и јачање сарадње између Републике Српске и Руске Федерације.
На фестивалу су представљени производи малих породичних газдинстава, од пчелињих препарата и природне козметике до ракија и ликера све је то представљено на фестивалу у Ритешићу код Добоја. Произвођачи истичу да је све више грађана који цијене домаћи рад и природне производе.
Фестивал је подржала и амбасада Руске Федерације у БиХ. Амбасадор Игор Калабухов који је дочекан аплаузом нагласио је важност његовања традиције и културне сарадње између два пријатељска народа.
Догађају је присуствовала и Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде. Овакве манифестације су каже, примјер како се традиција и домаћа производња могу очувати и промовисати.
Фестивал у Ритешићу још једном је показао да су домаћи производи и породична производња значајан дио културног и привредног идентитета Републике Српске. Организатори најављују да ће сличне манифестације бити одржане и у другим мјестима Републике Српске.
