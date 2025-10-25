Logo

Правници са Пала окупљају свијет

Аутор:

Теодора Беговић

25.10.2025

19:18

Коментари:

0
Правници са Пала окупљају свијет
Фото: АТВ

Правна наука, и домаћа и међународна представља неисцрпан извор идеја и аналитичких увида о томе како унаприједити правни систем. Управо зато, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву окупио је 240 аутора из 36 држава и са пет континената на научним скупу на Палама под називом - „Право: узрок или посљедица“.

"Два кључна проблема отежају вођење политика компромиса и консензуса, а то је снажно присуство међународног фактора у лику ОХР-а и страних судија Установом суду а то су проблеми који не могу да се ријеше преко ноћи јер су укоријењени у нашем правном и политичком систему", изјавио је декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Горан Марковић.

Током дводневне конференције учесници представљају радове који нуде конкретне приједлоге, анализе и критичке осврте на стање правних система у својим земљама. Продекан за научно-истраживачки рад истиче да је циљ скупа стварање моста између академске заједнице и оних који доносе политичке одлуке.

"Правни факултет је и Пале право мјесто за расправу на свјетском нивоу за расправу у свјетском нивоу о правним проблемима у 21 вијеку ми смо једина држава у којој појединац може да намеће законе својом вољом односно не може да их намеће али он то ради и ми смо мјесто у којем треба да се расправља о том проблемима јер смо црна тачка права на планети земљи", истакао је продекан за научно-истраживачки рад Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Димитрије Ћеранић.

Значај овог научног окупљања препознали су и представници престижних универзитета из Европе. Међу њима и Аристотелов универзитет из Солуна, који са Правним факултетом на Палама сарађује кроз европску мрежу правних факултета. Циљ те сарадње је јачање академских веза и лакши приступ европском правном простору.

"Ми се трудимо да нађемо алате који ће и факултетима и њиховим студентима али и заједницама омогућити брзи и лакши приступ ЕУ односно лакше транспортовање закона ЕУ у законе земаља приступница", додао је декан Правног факултета Аристотеловог универзитета у Солуну Главинис Панајотис.

Научни скуп на Палама већ годинама превазилази академске оквире јер теме које се овдје отварају улазе у саму срж правде, слободе и одговорности. Са Пала, порука је јасна, право мора бити инструмент праведнијег друштва, а наука његов најјачи ослонац.

Подијели:

Тагови:

Pravni fakultet

Pale

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лука имао најтежи кромпир у Гламочу

Градови и општине

Лука имао најтежи кромпир у Гламочу

2 ч

0
Од Срећкове дуњеваче и Уна мирише: Велика је моја љубав према ракији

Градови и општине

Од Срећкове дуњеваче и Уна мирише: Велика је моја љубав према ракији

3 ч

0
У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске

Градови и општине

У Палама свечано откривен споменик посвећен ствараоцима и браниоцима Српске

6 ч

1
Откривање спомен-обиљежја посвећено браниоцима Српске

Градови и општине

Откривање спомен-обиљежја посвећено браниоцима Српске

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

59

Пољопривредник изгубио 150 тона кромпира због лажне објаве на друштвеним мрежама

19

43

Ово је најлукавији знак хороскопа

19

35

Брачни пар пензију проводи у пчелињаку

19

18

Нови закон у Српској: Вакцина услов за вртић?

19

18

Правници са Пала окупљају свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner