Откривање спомен-обиљежја посвећено браниоцима Српске

25.10.2025

13:03

Откривање спомен-обиљежја посвећено браниоцима Српске
Фото: СРНА

У Палама је у току откривање спомен-обиљежја посвећено ствараоцима и браниоцима Републике Српске. Споменик, рад академика Миливоја Унковића, налази се на Тргу стваралаца Републике Српске и са зградом Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" чини јединствену цјелину.

Сједиште Асоцијације налази се у згради Малог дома који ће носити назив Дом Републике Српске.

Асоцијација је основана 2013. године на иницијативу првог предсједника Народне скупштине Момчила Крајишника.

- Споменик који ће данас бити откривен свједочи о времену од 1991. до 1995. године, времену кад је стварана Република Српска и то је важан датум за Републику - рекао је за РТРС Стеван Медић, предсједник Асоцијације ствараоци Републике Српске.

Постојало је компактно јединство 1991. године, каже Медић, и тада је постојало знање, воља, снага и способност народа да створимо Српску.

- Српска може да буде још боља и љепша, надам се да ће тако и бити, те да ће живјети још дуго, дуго - поручио је Медић.

