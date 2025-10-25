Logo

Какво нас вријеме очекује данас?

25.10.2025

08:51

Какво нас вријеме очекује данас?
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ већи дио дана биће претежно облачно вријеме са кишом на југу и истоку, у осталим пред‌јелима сунчаније, док се послије подне очекује наоблачење са запада.

Наоблачење ће се ширити ка свим пред‌јелима и узроковати кишу и пљускове најпре од југозапада ка истоку, а затим и на сјеверу.

Увече и у наредној ноћи облачно и кишовито у свим крајевима с локално јачим падавинама.

Вјетар слаб до умјерен, на ударе од поподнева појачан, у вишим пред‌јелима од југозапада ка истоку и јак, јужних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода. .

Максимална температура ваздуха од 13 до 19, у вишим пред‌јелима од осам степени Целзијусових.

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Српској и ФБиХ умјерено до претежно облачно вријеме. Понегд‌је на југу и истоку забиљежена је киша.

ILU-BEBA-140925

Друштво

Бејби бум у Српској!

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Хан Пијесак и Соколац два, Шипово и Зеница четири, Чемерно, Мркоњић Град и Сребреница пет, Сански Мост, Тузла, Рудо и Гацко шест, Фоча, Рибник, Приједор, Добој и Бањалука седам, Сарајево, Зворник, Вишеград, Нови Град, Србац и Бијељина осам, Требиње девет и Мостар 11 степени Целзијусових.

Највише кише у протекла 24 часа пало је у Српцу 7,3 литра по метру квадратном, у Добоју 6,2, те у Зворнику 4,4 литра.

