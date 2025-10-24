Logo

Коњ Срећко остао без ноге, па добио нову шансу за живот: Друштво му прави кобила са пола језика

24.10.2025

21:47

Фото: Printscreen/Youtube/Srećko Stipović

Коњ Срећко први је коњ у БиХ који има протезу. Њега је наиме, повриједила косилица, па су ветеринари морали да му ампутирају дио ноге.

Од тога да заврши у клаоници, спасао га је Амер Бегановић са Сметова из Зенице који се потрудио да повријеђена животиња опет стане на своје ноге.

Како је Бегановић рекао за Јутјуб канал новинара Срећка Стиповића, коњ Срећко, како су га касније назвали, без протезе је био око три и по мјесеца. Ово ортопедско помагало стављено му је средином октобра…

Бегановић, који има више од 500 животиња у свом мини ЗОО врту и коњичком клубу, каже да је несрећну животињу купио 10 дана након што се повриједила.

"Да га нисам купио, завршио би у клаоници или био убијен и закопан. Најприје је имао двије операције, па су му стручњаци из Њемачке урадили протезу", каже Бегановић.

Наглашава да је Срећко први коњ у БиХ, а можда и у Европи, који има протезу.

"Протезу је урадила фирма из Загреба која има представништво у Њемачкој. Он се полако навикава на ово ортопедско помагало, које му ноћу морам скидати", каже, између осталог, Бегановић.

Додаје да међу коњима има и једну кобилу која нема пола језика.

"Људи су јој уздама откинули језик. Иако не воли ниједног коња на имању, Срећка је добро прихватила", истиче Бегановић, пише Српскаинфо.

