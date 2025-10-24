Здравко Чолић открио да ли прижељкује унучиће

Извор:
Телеграф
24.10.2025
21:40
Легендарни Здравко Чолић говорио је о породици, кћеркама и признао да још не прижељкује да постане дјед.
Наиме, он је у заједничком интервјуу са Тончијем Хуљићем за ИН Магазин, поред приче о њиховој сарадњи, проговорио о приватном животу о којем ријетко прича.
Тончи и Здравко Чолић се познају већ четири деценије, а овог љета имали су прилику да се више друже. Поред посла, разговарали су и о породици.
Како је Тончи већ двоструки дјед, на питање да ли и Чолић прижељкује ту улогу, рекао је да би то ипак волио да одложи.
"Па ја бих то, колико год могу, одложио без обзира на године. Старија кћерка је већ стабилна, а млађа је још млада. Све је то у Божјим рукама. Увијек кажем - лијепо је да дјеца мало прођу свијет, раде на себи, али судбина је судбина, она те увијек сачека", навео је Здравко Чолић.
Здравко Чолић је, подсјетимо, у разговору са македонским медијима изнио детаље о кћеркама о којима досад није причао јавно.
"Нисам ја превише дисциплинован, али јесам кад треба. Ја то својој дјеци говорим стално, знаш... Ја имам двије кћерке које су размажене. Нормално... Па и ја бих био размажен да сам на њиховом мјесту. Опет, ја бих очекивао некако више од њих, знаш, али...", рекао је Здравко Чолић за "Еден на еден".
