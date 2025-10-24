Logo

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

Телеграф

24.10.2025

17:45

Ђани никад искренији: ''Послије пијанства идем на инфузију, па лежим цијели дан..''

Пјевач Радиша Трајковић Ђани воли да се провесели као многи, али се дешавало да му је некада пијанство "дошло главе".

Због понеких пијанстава раније, пјевач признаје да је морао на инфузији јер је све тешко подносио, а да данас води рачуна када је у питању пиће.

Par, ljubav

Занимљивости

Хороскопски знакови који бјеже од озбиљних веза

Он признаје да му супруга Слађа Трајковић сада брани да пије и да се труди да не претјерује па је тако у задње вријеме смањио конзумацију алкохола.

- Немам проблем са тиме да идем на инфузију послије пијанства. Знам да ми је Слађа једном скренула пажњу на то, да не треба толико да се оштећују вене, али ја немам другу опцију за брз опоравак. Сад сам мало то све смањио. Она ми је запријетила и шта да радим - признао је Ђани.

- У питању је инфузија са коктелом витамина, то примим и онда морам да лежим цијели дан, али се исплати - рекао је Ђани за Блиц.

Иначе, Радиша Трајковић Ђани често воли да се нашали, па тако понеку шалу и догодовштину подијели са својим пратиоцима.

masline maslinovo ulje pixabay

Савјети

Како одабрати најбоље маслиново уље?

Недавно је многе забринуо, али и насмијао једном несланом шалом када је окачио слику себе са крагном око врата.

Тада су га звали бројни пријатељи, али и колеге који су се забринули за његово здравствено стање.

Неслана шала многе је испрва уплашила, те је морао да објасни и да се оправда, наводећи да је на крају ипак све само његов начин да се забави.

Radiša Trajković Đani

Коментари (0)
