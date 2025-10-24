СНСД Бијељина: Петровићу политички обрачун важнији од интереса грађана

Извор:
Подношењем кривичне пријаве против некадашњег предсједника Скупштине града Бијељина Александра Ђурђевића градоначелник Љубиша Петровић још једном је показао да му је политички обрачун важнији од интереса грађана, саопштено је из Градског одбора СНСД-а.
"Умјесто да води град, он Бијељину већ пету годину користи као арену за личне сукобе и подизање популарности, док институције града претвара у позорницу својих представа", навели су из бијељинског СНСД-а.
Истаклуи су да је подношење лажне кривичне пријаве против Ђурђевића само још једно бацање прашине у очи људима који одавно траже одговоре на конкретна питања - гдје је новац, зашто се не плаћају обавезе, зашто град тоне у финансијски хаос.
"Пет година гледамо исти сценарио: када се поставе незгодна питања о милионским дуговима и незаконитим реалокацијама, Петровић се крије иза најосјетљивијих категорија, које користи као "живи штит" за своје незнање, нестручност и самовољу", оцјењују из СНСД-а.
Како су навели, грађани Бијељине треба да знају да све те мјере заједно чине тек мали дио буџета од 80 милиона КМ, док се остатак троши мимо плана и закона, без икакве контроле и транспарентности.
"Први човјек Бијељине и најплаћенији функционер у граду, а и шире, већ пет година се бави свим темама осим онима које се тичу града који води. Све то вријеме покушава да се бави "високом политиком", борбом за "правду" по његовој мјери, а осим серијског подношења кривичних пријава против својих политичких противника, никакав конкретан резултат његове борбе до сада нико није видио", закључују у СНСД-у.
СНСД Бијељина најоштрије је осудио наставак злоупотребе функције и покушаје да се, како су навели, од града прави поприште политикантских игрица једног преамбициозног човјека.
Подсјећају да је, након још једног покушаја обмане грађана, поднесена и кривична пријава против градоначелника Бијељине због незаконитог располагања буџетским средствима и наношења вишемилионске штете граду.
"Та пријава није одговор из ината, нити одбрана појединца, већ чин одговорности - да се заштити Бијељина од самовоље једног човјека и да се коначно успостави ред, законитост и поштовање институција", кажу у Градском одбору СНСД-а Бијељина, пише РТРС.
