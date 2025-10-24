Logo

Ове крајеви су већ на удару олује, а ево када стиже снијег

АТВ

24.10.2025

17:23

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci
Фото: АТВ

Јача киша и пљускови с грмљавином захватили су сјеверозапад Босне и Херцеговине и крећу се према сјевероистоку.

Према наводима БХметео, локално су могући јаки грмљавински пљускови, ударни вјетар и ситан лед.

Бањалуку је већ захватио јак вјетар и киша, а током ноћи се очекује нови прилив влажног ваздуха са југозапада, који ће донијети пораст облачности и нове падавине.

Викенд доноси претежно облачно вријеме с кишом и пљусковима – више падавина у недјељу, док ће у суботу бити нешто сувље. У недјељу увече стиже хладнији ваздух са сјевера, па ће у понедјељак ујутро на планинама накратко падати снијег.

Вјетар ће бити слаб до умјерен јужни и југозападни, на планинама повремено јак, а дневна температура кретаће се од 13 до 18 степени.

Олуја

невријеме

