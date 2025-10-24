Кћерка (19) познатог водитеља пронађена мртва

Извор:
ТикТок звијезда, Еман Атиенза, кћерка познатог ТВ водитеља Кима Атиензе, умрла је у 19. години. Вијест о њеној изненадној смрти потврдила је породица путем Инстаграма.
Породица је у саопштењу навела да је смрт наступила "неочекивано" и да их је дубоко потресла.
- Са великом тугом дијелимо вијест о изненадном одласку наше кћерке и сестре Еман. Донијела је толико радости, смеха и љубави у наше животе и животе свих који су је познавали - написали су њени родитељи Ким и Фелисија Атиенза, заједно са дјецом Јосеом и Елијаном.
Еман је пронађена мртва у кући у Лос Анђелесу, потврђено је у медицинској документацији округа Лос Анђелес.
Према извјештајима локалних медија, преминула је 23. октобра, а у овај град се преселила тек у августу.
Еман Атиенза била је позната по свом отвореном приступу темама о менталном здрављу. На ТикТоку ју је пратило више од 856.000 корисника, а њени видео-снимци имали су скоро 50 милиона лајкова.
