Кћерка (19) познатог водитеља пронађена мртва

Телеграф

24.10.2025

Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

ТикТок звијезда, Еман Атиенза, кћерка познатог ТВ водитеља Кима Атиензе, умрла је у 19. години. Вијест о њеној изненадној смрти потврдила је породица путем Инстаграма.

Породица је у саопштењу навела да је смрт наступила "неочекивано" и да их је дубоко потресла.

Планина, снијег

Свијет

Дјевојчица пропала кроз пукотину на глечеру, спасиоци затекли шок сцену

- Са великом тугом дијелимо вијест о изненадном одласку наше кћерке и сестре Еман. Донијела је толико радости, смеха и љубави у наше животе и животе свих који су је познавали - написали су њени родитељи Ким и Фелисија Атиенза, заједно са дјецом Јосеом и Елијаном.

Еман је пронађена мртва у кући у Лос Анђелесу, потврђено је у медицинској документацији округа Лос Анђелес.

Према извјештајима локалних медија, преминула је 23. октобра, а у овај град се преселила тек у августу.

policija rotacija

Хроника

Тежак удес изазвао велике гужве на ауто-путу

Еман Атиенза била је позната по свом отвореном приступу темама о менталном здрављу. На ТикТоку ју је пратило више од 856.000 корисника, а њени видео-снимци имали су скоро 50 милиона лајкова.

