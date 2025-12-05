Влаховић се огласио из болнице након операције у Лондону

Извор:
У мање од седмицу дана видјели смо како два једна од најважнијих играча Јувентуса доживљавају повреде због којих су морали на операције.
Прво је Душан Влаховић током викенда задобио тешку повреду адукторног мишића, а затим је три дана касније Федерико Гати повриједио менискус у колену.
Побједе у обје утакмице биле су позитивне, али су повреде бациле сјенку на сваки од тих тријумфа. А сада имамо и представу о томе колико ће отприлике обојица бити ван терена.
''У року од неколико сати у четвртак, и Гати и Влаховић подвргнути су операцијама због својих повреда'', саопштио је Јувентус.
Обје операције оцењене су као успјешне – Гати је оперисан у Нанту, у Француској, док је Влаховић захват обавио у Лондону након консултација у Енглеској дан раније. Оба играча би требало да почну опоравак у наредном дану или два по повратку у Торино.
Када је ријеч о времену опоравка, то изгледа отприлике овако: Гати ће бити ван терена око мјесец дана ако не буде компликација. Влаховић, пак, биће на паузи много дуже, уз очекивани период опоравка од 14 до 16 седмица, преноси Спортал.
Ако се Гати врати онолико брзо колико се очекује, то га ставља на пут повратка почетком или средином јануара. Међутим, Влаховићев статус вероватно неће бити познат до раног прољећа у марту. С обзиром на то да је био далеко најбоља опција Јувентуса на позицији класичне деветке и за Игора Тудора и за Лучана Спалетија, то је тежак ударац за екипу која се и даље мучи да редовно постиже голове.
Са Гатијем ван строја у наредних мјесец дана, Јувентус ће и даље бити у ситуацији јако танке ротације бар још једну или двије утакмице. Данијеле Ругани изгледа као сљедећи штопер који ће се у потпуности опоравити, док би Глеисон Бремер требало да се врати послије сопствене операције менискуса негде средином или крајем децембра.
Када је ријеч о нападачкој позицији, прилично је јасно: сада је вријеме да Јувентус заиста види шта има у Џонатану Дејвиду и Лоису Опенди – и за ближу и за даљу будућност. Влаховић се неће вратити до марта након операције, тако да је сада на Дејвиду и Опенди да искористе ову прилику са великим Србином ван терена и повећаном минутажом која из тога произилази.
Влаховић се огласио уз илустрацију Гокуа и поруку да је све добро прошло.
''Операција је прошла успешно! Хвала свима на брижним порукама и подршци. Волим вас и видимо се ускоро'', написао је Влаховић.
