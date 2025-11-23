Logo

Влаховић поново на мети напада

Извор:

Sputnjik

23.11.2025

08:15

Коментари:

0
Влаховић поново на мети напада
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Поново је дошло до скандала на фудбалским стадионима Италије, овог пута у Фиренци, гдје је утакмица између Фjорентине и Јувентуса била обиљежена расистичким повицима упућеним српском нападачу Душану Влаховићу.

Инцидент се догодио у 19. минуту утакмице, када је судија Данијеле Довери био приморан да се извињава Влаховићу и моли га да не напусти терен услед расистичких скандирања са трибина.

Прије него што је Влаховић пристао да настави меч, Довери је морао да тражи од четвртог судије, Маркетија, да обавијести трибине да престану са увредама.

Међутим, расистички повици нису престајали, а судија је морао да затражи поновну опомену. Према италијанском протоколу, утакмица се прекида тек након трећег случаја расистичког понашања на трибинама, што значи да су увреде још неко вријеме биле присутне током меча.

На терену, погрдни, расиситички повици попут "ти си Циганин" одјекивали су из правца навијача Фјорентине.

Снијег, Кнежево

Република Српска

Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

Један од играча Фјорентине је отишао до трибина и позвао најватреније навијаче да престану с увредама, подсећајући их да ће утакмица бити прекинута ако се увреде не зауставе.

Расизам на италијанским стадионима није новост. Претходних година, слично искуство имао је и Сергеј Милинковић-Савић, док су и други фудбалери из региона доживјели увреде на основу националности и етничке припадности.

Ово није ни први пут да се Влаховић суочава са оваквим увредама, јер му навијачи Фјорентине, клуба у којем се пробио у светски фудбал, никада нису опростили прелазак у Јувентус.

"Срамотно је да се овакве ствари догађају. Расизам на стадионима мора да престане. Ово није само проблем фудбала, већ и друштва", изјавио је након утакмице Душан Влаховић.

У утакмици која је завршена ремијем 1:1, Јувентус је дошао до предности захваљујући голу Филипа Костића у надокнади првог полувремена. Коначан резултат поставио је Мандрагора у 48. минуту, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Dusan Vlahović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

Република Српска

Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега

5 ч

0
У Српској рођене 23 бебе

Друштво

У Српској рођене 23 бебе

5 ч

0
Ево какво нас вријеме очекује током дана

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

5 ч

0
Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Српској: Почело гласање

5 ч

0

Више из рубрике

Душан Влаховић

Фудбал

Скандал у Италији: Прекинут меч због Влаховића

16 ч

0
Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

Фудбал

Сњежне падавине одгодиле утакмицу Лакташа и Омарске: Познат нови термин

1 д

0
Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"

Фудбал

Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"

1 д

0
Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

Фудбал

Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner