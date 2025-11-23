Влаховић поново на мети напада

Извор:
Sputnjik
23.11.2025
08:15
Коментари:0
Поново је дошло до скандала на фудбалским стадионима Италије, овог пута у Фиренци, гдје је утакмица између Фjорентине и Јувентуса била обиљежена расистичким повицима упућеним српском нападачу Душану Влаховићу.
Инцидент се догодио у 19. минуту утакмице, када је судија Данијеле Довери био приморан да се извињава Влаховићу и моли га да не напусти терен услед расистичких скандирања са трибина.
Прије него што је Влаховић пристао да настави меч, Довери је морао да тражи од четвртог судије, Маркетија, да обавијести трибине да престану са увредама.
Међутим, расистички повици нису престајали, а судија је морао да затражи поновну опомену. Према италијанском протоколу, утакмица се прекида тек након трећег случаја расистичког понашања на трибинама, што значи да су увреде још неко вријеме биле присутне током меча.
На терену, погрдни, расиситички повици попут "ти си Циганин" одјекивали су из правца навијача Фјорентине.
Република Српска
Дукић: Једно бирачко мјесто у Кнежеву недоступно због снијега
Један од играча Фјорентине је отишао до трибина и позвао најватреније навијаче да престану с увредама, подсећајући их да ће утакмица бити прекинута ако се увреде не зауставе.
Расизам на италијанским стадионима није новост. Претходних година, слично искуство имао је и Сергеј Милинковић-Савић, док су и други фудбалери из региона доживјели увреде на основу националности и етничке припадности.
Ово није ни први пут да се Влаховић суочава са оваквим увредама, јер му навијачи Фјорентине, клуба у којем се пробио у светски фудбал, никада нису опростили прелазак у Јувентус.
"Срамотно је да се овакве ствари догађају. Расизам на стадионима мора да престане. Ово није само проблем фудбала, већ и друштва", изјавио је након утакмице Душан Влаховић.
У утакмици која је завршена ремијем 1:1, Јувентус је дошао до предности захваљујући голу Филипа Костића у надокнади првог полувремена. Коначан резултат поставио је Мандрагора у 48. минуту, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму