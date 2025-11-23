У Српској рођене 23 бебе

Извор:
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, 10 дјевојчица и 13 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У породилишту у Приједору и Зворнику рођено је по пет беба, у Бијељини и Бањалуци по четири, у Градишци и Добоју по двије, а у Источном Сарајеву једна.
У Приједору су рођене три дјевојчице и два дјечака, у Зворнику четири дјевојчице и један дјечак, у Бијељини једна дјевојчица и три дјечака, у Бањалуци четири дјечака, а у Градишци и Добоју по једна дјевојчица и дјечак, а у Источном Сарајеву један дјечак.
У породилиштима у Фочи, Требињу, Невесињу није било порода.
