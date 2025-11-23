Logo

У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству

У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству
Фото: pexels/Lucas Pezeta

У Словенији се данас, 23. новембра, одржава референдум о недавном усвојеном Закону о помоћи при добровољом окончању живота.

Словеначки парламент је у јулу усвојио закон са 50 гласова за и 34 против, а троје заступника било је суздржано.

Избори

Република Српска

Отворена бирачка мјеста у Источном Сарајеву

Словенија је постала прва источноевропска земља која је легализовала потпомогнуто самоубиство.

Према усвојеном Закону, пацијенти у Словенији би добили приступ потпомогнутом самоубиству. Уколико се уважи захтјев пацијента, он би добио супстанцу којом би сам себи окончао живот.

Пацијенти ће морати два пута да изразе своју намјеру прије подношења формалног захтјева, а њихову способност доношења одлуке процијениће и психијатар.

Право неће моћи бити кориштено у случајевима неиздрживе патње која је посљедица менталне болести и за млађе од 18 година.

илу-Женева-23112025

Свијет

Представници Украјине, ЕУ и САД на мировним преговорима у Женеви

Ово је други референдум. Претходно је прошле године 55 одсто бирача подржало право на потпомогнуто самоубиство.

Убрзо се појавила иницијатива за референдум о одбацивању Закона, коју је потписало више од 46.000 грађана, преносе словеначки медији.

