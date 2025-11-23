Logo

Отворено гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду

Извор:

СРНА

23.11.2025

07:15

Коментари:

0
Отворено гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду

У Амбасади БиХ у Београду јутрос је отворено гласачко мјесто за гласање на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.

Предсједник Бирачког одбора Оливер Мићић рекао је Срни да је бирачко мјесто у Амбасади БиХ отворено у 7.00 часова и гласање протиче регуларно.

Кућа

Економија

Колико грађани требају издвојити за изградњу монтажне куће?

Бирачки одбор ће током дана објављивати податке о излазности, а гласачки листићи неће бити бројани у Амбасади, већ ће бити стављени у вреће, запечаћени и послати у Министарство иностраних послова у Савјету министара.

Гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду биће отворено до 19.00 часова, а на бирачком списку је 68 особа са правом гласа.

Подијели:

Таг:

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

МУП Српске издао важно саопштење грађанима

Република Српска

МУП Српске издао важно саопштење грађанима

6 ч

0
Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу

Србија

Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу

6 ч

0
Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника

Република Српска

Грађани Српске на пријевременим изборима бирају предсједника

6 ч

0
Држављанин БиХ убио супругу у хотелу

Свијет

Држављанин БиХ убио супругу у хотелу

6 ч

0

Више из рубрике

Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу

Србија

Дјевојчица (12) преминула након што је добила јаку главобољу: Љекари нису успјели да је спасу

6 ч

0
Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

Србија

Масовно тровање радница у фабрици, сумња се на једну ствар

17 ч

0
Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

Србија

Врањеш: Важна нам је подршка Руске Федерације

20 ч

0
Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"

Србија

Младић убијен иза киоска, покренута акција "Вихор 3"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

12

Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

13

10

У току припреме за Путинову посјету Индији

13

08

Минић гласао у Шамцу

13

03

Обрадовић: Тражим нову хемију тима

13

01

Трагедија у БиХ: Мушкарац (33) погинуо у саобраћајној несрећи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner