Отворено гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду

Извор:
СРНА
23.11.2025
07:15
У Амбасади БиХ у Београду јутрос је отворено гласачко мјесто за гласање на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске.
Предсједник Бирачког одбора Оливер Мићић рекао је Срни да је бирачко мјесто у Амбасади БиХ отворено у 7.00 часова и гласање протиче регуларно.
Бирачки одбор ће током дана објављивати податке о излазности, а гласачки листићи неће бити бројани у Амбасади, већ ће бити стављени у вреће, запечаћени и послати у Министарство иностраних послова у Савјету министара.
Гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду биће отворено до 19.00 часова, а на бирачком списку је 68 особа са правом гласа.
