Колико грађани требају издвојити за изградњу монтажне куће?

Потражња за монтажним кућама широм Републике Српске из године у годину расте, али власници фирми који се баве изградњом упозоравају грађане који би се скућили на овај начин да ће од наредне године цијене знатно порасти због поскупљења материјала и недостатка квалификоване радне снаге.
Наиме, према ријечима произвођача, монтажне куће су приступачне, еколошке, топле и усељиве у кратком року, а вијек трајања материјала је око 100 година.
Драган Берић, власник фирме за израду монтажних кућа "Берић" из Бањалуке, казао је за "Независне новине" да су купци углавном млади брачни парови.
"Раније нам је требало око 30 дана да изградимо једну монтажну кућу, сад нам је потребно око 60 дана, јер имамо доста проблема са квалификованом радном снагом", казао је Берић.
Појаснио је да је тренутна цијена по метру квадратном 900 марака, али да се од наредне године очекују више цијене.
"Мислим да ће цијене ићи на 1.250 марака, јер све испод тога је неисплативо", наглашава Берић.
Како је рекао, највише се траже куће величине од 70 до 120 метара квадратних.
Истиче да се у посљедње вријеме појављује доста лажних огласа по друштвеним мрежама да неке фирме јефтино праве монтажне куће.
У бањалучкој фирми "Тренд" истичу да им посао расте из дана у дан, а свим фирмама је заједничко да их махом посјећују млади људи.
"Доста младих парова се одлучује да купи кућу на овај начин, а цијене по квадрату се крећу од 900 до 1.100 КМ, а радимо на подручју цијеле БиХ", казали су у овој фирми.
Истакли су да у ову цијену није укључена изградња темеља, те додали да градњу темеља нуде само на подручју Бањалуке.
Како су појаснили, од потписивања уговора са купцима до почетка радова чека се два до два и по мјесеца.
"За саму изградњу куће потребно је 90 дана", казали су из ове фирме.
Истакли су да је најмања квадратура која се може градити 40 метра квадратних.
"Градимо од 60, 65 и 120 квадрата", појашњавају из ове фирме.
Додају да од наредне године очекују и веће цијене јер, како кажу, сви добављачи материјала су им већ најавили поскупљења.
"Још увијек не знамо колико ће то износити", додали су из ове фирме.
Раденко Росић, власник фирме која се бави производњом монтажних кућа "Ролекс" из Омарске, казао је у разговору за "Независне новине" да се потражња за монтажним кућама скоро свакодневно повећава.
"Тражи се све већи квалитет, али велики проблем нам прави то што немамо радника, те кад радници науче да раде овај посао, одлазе у иностранство", казао је Росић.
Истиче да је потражња пуно већа у односу на прошлу годину и генерално су ове куће из године у годину све траженије.
"Доста клијената нам је из дијаспоре, али сигурно је у 80 одсто случајева да људи не живе ту, него су овдје два пута годишње", казао је Росић.
"Супруга и ја смо се одлучили за монтажну кућу јер је финансијски исплативија, брже се гради и енергетски је ефикаснија од класичне градње", рекао је један Српчанин који ускоро треба да се скући на плацу који је недавно купио у Бањалуци.
Истакао је још једну предност оваквог вида градње крова над главом.
"Брзина градње је веома битна за оне који су подстанари, па не морате на дужи период истовремено да плаћате рату стамбеног кредита и кирију. За неколико мјесеци добијете кључ у руке и тако се ријешите станарине, док код класичне градње на усељив објекат чекате и по неколико година и тако будете изложени великом финансијском оптерећењу", казао је он, пишу Независне.
