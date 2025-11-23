МУП Српске издао важно саопштење грађанима

Локације за издавање личних докумената данас ће због пријевремених избора радити од 7 до 19 часова, саопштено је из МУП-а Српске.

Такође, до 6 часова сутра ујутро забрањен је саобраћај за теретна возила и превоз експлозивних материја, наоружања и војне опреме.

"Забрана саобраћаја теретних возила преко 3,5 тоне на свим јавним путевима Републике Српске у периоду од 00:00 асова 23.11.2025. до 06:00 часова 24.11.2025. Забрана превоза експлозивних материја, наоружања и војне опреме на територији Републике Српске током 23. новембра, од 00:00 до 24:00 часова, изузев транспорта пиротехничких средстава за најављене ватромете", саопштено је из МУП-а.