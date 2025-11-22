Додик: ''Гдје престаје логика, почиње БиХ''

22.11.2025
16:42
Борио сам се за стечена права која је Република Српска добила Дејтонским споразумом, рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а, гостујући на ТВ Прва.
"Ми смо прихватили Дејтонски мировни споразум, јуче је у Републици Српској био нерадни дан поводом Дејтона. Бошњаци су рекли да је то њима лудачка кошуља и онда су пропагандом усп
Орбан: Европа бира између мира и трагичних посљедица
јели заједно са глобалистима, либералима, Бајденовом администрацијом, бриселским службеницима, да наметну причу како ми рушимо Дејтон, а они га као бране", рекао је Додик.
Према његовим ријечима у БиХ се добила "тиха патња", на дјелу је чувена Андрићева узречица "Гдје престаје логика, почиње БиХ".
"Најжешћа борба је била 2006. година када смо се борили за статус полиције, јер су хтјели да је угурају Сарајеву. Ми смо само тражили оно што пише у Дејтону. Имали смо право на своју војску, па су нам отели, па на фискални систем, полицију смо успјели сачувати. У задњих 15-ак година зауставили смо све те преносе надлежности. Жељели су све то упаковати у европске интеграције, али није им прошло. Ако желе да се БиХ креће према ЕУ, она се мора вратити на 14 принципа, и тада можемо да разговарамо са свима!", додао је Додик.
