Станаревић за АТВ: Све траке проходне, није било удеса на аутопуту

Вршилац дужности директора Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Слободан Станаревић истакао је за АТВ да су све екипе на терену од ноћас када је почео падати снијег, те да су све траке проходне.
Он је истакао да је дошло до дезинформације да је камион био заглављен на аутопуту "9.јануар".
"То није било на аутопуту него на путу између Добоја и Станара", истакао је Станаревић.
Он је истакао да су 17 камиона у погодну и да су све екипе ангажоване.
"Што се тиче аутопутева и проходности, за сада нема никаквих проблема нити је било", рекао је Станаревић.
Он је савјетовао возаче да не иду на аутопут ако немају зимске гуме и да се придржавају ограничења те да не престижу грталице.
"Када престижете грталице улазите у ситуацију да снијег још није очишћен. Будите стрпљиви", поручио је Станаревић.
Он је истакао да се нада да ће се послије 17 часова ситуација стабилизовати.
