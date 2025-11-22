Logo

Предизборна тишина у Републици Српској

У Републици Српској почиње предизборна тишина уочи сутрашњих пријевремених предсједничких избора.

Предизборна тишина почиње у 7.00 часова и трајаће до затварања бирaчаких мјеста на изборни дан.

Кандидати за предсједника Републике Српске су Синиша Каран из СНСД-а, Бранко Блануша из СДС-а, Драган Ђокановић из Савеза за нову политику, Никола Лазаревић из Еколошке партије Српске и Игор Гашевић и Славко Драгичевић који су независни кандидати.

Бањалука, вријеме, снијег

Бања Лука

Зимска идила: Бањалука под снијегом

У централном бирачком списку за пријевремене предсједничке изборе, који је потврдио ЦИК, налазе се 1.264.364 бирача са правом гласа.

Пријевремени предсједнички избори у Републици Српској одржавају се мање од годину дана прије Општих избора у БиХ.

