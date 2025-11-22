Зимска идила: Бањалуку прекрио снијег

Извор:
АТВ
22.11.2025
07:58
Коментари:1
Бањалука је јутрос осванула под снијегом који је створио праву зимску идилу.
Како су метеоролози најавили, сњежне падавине наставиће се током дана, а у вишим предјелима запада снијег ће досећи висину од пола метра.
На крајњем југу БиХ превладаваће киша, док ће највише снијега бити на југозападу и западу земље.
Сјевероисточни дијелови, попут Семберије и Посавине, проћи ће с мањим количинама снијега.
