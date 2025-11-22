Logo

Зимска идила: Бањалуку прекрио снијег

Извор:

АТВ

22.11.2025

07:58

Коментари:

1
Зимска идила: Бањалуку прекрио снијег
Фото: АТВ

Бањалука је јутрос осванула под снијегом који је створио праву зимску идилу.

Како су метеоролози најавили, сњежне падавине наставиће се током дана, а у вишим предјелима запада снијег ће досећи висину од пола метра.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

На крајњем југу БиХ превладаваће киша, док ће највише снијега бити на југозападу и западу земље.

Сјевероисточни дијелови, попут Семберије и Посавине, проћи ће с мањим количинама снијега.

Подијели:

Таг:

Снијег

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

Друштво

Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

3 ч

0
Шта свињари очекују: Расте ли цијена свињетине у наредним данима

Економија

Шта свињари очекују: Расте ли цијена свињетине у наредним данима

3 ч

0
Додик: Брза саобраћајница Клашнице-Бањалука огледало Српске

Република Српска

Додик: Брза саобраћајница Клашнице-Бањалука огледало Српске

12 ч

1
Пожар у Книну

Регион

Пожар у полицијској станици, дио града остао без струје

12 ч

0

Више из рубрике

Температуре све ниже, а гријања нигдје: Бањалучани поручују да им је доста оправдања

Бања Лука

Температуре све ниже, а гријања нигдје: Бањалучани поручују да им је доста оправдања

18 ч

0
Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Бањалучанка моли за помоћ: Јесте ли видјели овог преслатког цукицу?

19 ч

0
Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

Бања Лука

Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

1 д

0
Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Бања Лука

Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner