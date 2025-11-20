Logo
Large banner

Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

20.11.2025

19:32

Коментари:

0
Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми
Фото: АТВ

Влада Републике Српске преузеће изградњу приступних путева према новоизграђеном мосту у бањалучком насељу Чесма , што је била обавеза Градске управе и тај посао биће завршен за најкасније 60 дана, поручили су званичници Српске.

"Како би грађани насеља Чесма, Врбања, Мађир, даље Челинца, Котор Вароши па на крају Теслића користили ово како један улаз који би значајно растеретио улаз у град са источне стране.", рекао је в.д. директора ЈП Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић.

"Најважније је да бринемо о људима, о људима који овдје живе, који користе ове саобраћајнице, односно тек треба да их користе, желимо превазићи све неспоразуме и подјеле које се дешавају овдје", истакао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Дионица код моста у Чесми вишеструко је значајна јер је дио већег плана који подразумијева изградњу пут према Челинцу и Котор Варошу, што ће растеретити улаз у град са свих страна.

"Ево долазимо у ситуацију да ћемо ово преузети да се заврши у цјелости ради грађана. Овакво једно саобраћајно рјешење које овамо иза мене треба да иде чак и мост према Врбањи, што значи да не можемо чекати, грађани не требају да чекају", казао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик подсјетио је да је градоначелник Бањалуке прије двије године преузео обавезу да град завршити приступне путеве, док је Влада преузела обавезу изградње моста.

"Ми овдје правимо преседан, ту клацкалицу коју неко жели само да користи за инстаграм и за неке глупости хоћемо да прекинемо, зато смо овдје данас да Влада и дирекција за путеве ће преузети овај посао", нагласио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

Градска управа не предузима ништа, иако треба да доноси регулационе планове и рјешава имовинско правне односе, навео је Додик.

"Нек служи на част градској управи што је оволико манипулисала са овим, јавност погрешно информисала, узмите снимак па видите ко је шта преузео", додао је Додик.

За мјештане бањалучког насеља Чесма изградња моста представља значајну ствар.

"Народ Чесме и сви који смо везани за овај овдје мост од данас је пресретан. Влада и предсједник Додик преузеће да ријеше овај приступни пут, да заврше са овим политичким игроказом", рекао је мјештанин насеља Чесма Милош Крчић.

Мост је укупне дужине 175 метара, са двије саобраћајне траке, 2 бициклистичке траке и двије пјешачке стазе. Укупна инвестиција је 6 милиона и 600 хиљада КМ.

Подијели:

Тагови:

most

česma

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

Свијет

Заплијењено 42 тоне „лажног“ парадајз-пиреа

43 мин

0
Кина водећи трговински партнер Њемачке

Економија

Кина водећи трговински партнер Њемачке

46 мин

0
Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Бања Лука

Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

48 мин

0
Одобрена употреба вакцине за лијечење меланома

Здравље

Одобрена употреба вакцине за лијечење меланома

54 мин

0

Више из рубрике

Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Бања Лука

Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

48 мин

0
Званичници Српске положили вијенце: Обиљежавање 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Бања Лука

Званичници Српске положили вијенце: Обиљежавање 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

8 ч

0
Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci

Бања Лука

Данас обиљежавање 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

12 ч

0
Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке сутра остају без струје

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

07

Напрскајте овај спреј по тепиху и за час ће засијати као нов

19

56

Проглашена ванредна одбрана од поплава због изливања Јужне Мораве

19

46

Уручене официрске сабље директорима полиције

19

45

Црна Гора пооштрава визни режим за руске држављане

19

41

Велика модернизација путне мреже у Републици Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner