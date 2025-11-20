Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

20.11.2025
19:32
Коментари:0
Влада Републике Српске преузеће изградњу приступних путева према новоизграђеном мосту у бањалучком насељу Чесма , што је била обавеза Градске управе и тај посао биће завршен за најкасније 60 дана, поручили су званичници Српске.
"Како би грађани насеља Чесма, Врбања, Мађир, даље Челинца, Котор Вароши па на крају Теслића користили ово како један улаз који би значајно растеретио улаз у град са источне стране.", рекао је в.д. директора ЈП Путеви Републике Српске Мирослав Јанковић.
"Најважније је да бринемо о људима, о људима који овдје живе, који користе ове саобраћајнице, односно тек треба да их користе, желимо превазићи све неспоразуме и подјеле које се дешавају овдје", истакао је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.
Дионица код моста у Чесми вишеструко је значајна јер је дио већег плана који подразумијева изградњу пут према Челинцу и Котор Варошу, што ће растеретити улаз у град са свих страна.
"Ево долазимо у ситуацију да ћемо ово преузети да се заврши у цјелости ради грађана. Овакво једно саобраћајно рјешење које овамо иза мене треба да иде чак и мост према Врбањи, што значи да не можемо чекати, грађани не требају да чекају", казао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик подсјетио је да је градоначелник Бањалуке прије двије године преузео обавезу да град завршити приступне путеве, док је Влада преузела обавезу изградње моста.
"Ми овдје правимо преседан, ту клацкалицу коју неко жели само да користи за инстаграм и за неке глупости хоћемо да прекинемо, зато смо овдје данас да Влада и дирекција за путеве ће преузети овај посао", нагласио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Градска управа не предузима ништа, иако треба да доноси регулационе планове и рјешава имовинско правне односе, навео је Додик.
"Нек служи на част градској управи што је оволико манипулисала са овим, јавност погрешно информисала, узмите снимак па видите ко је шта преузео", додао је Додик.
За мјештане бањалучког насеља Чесма изградња моста представља значајну ствар.
"Народ Чесме и сви који смо везани за овај овдје мост од данас је пресретан. Влада и предсједник Додик преузеће да ријеше овај приступни пут, да заврше са овим политичким игроказом", рекао је мјештанин насеља Чесма Милош Крчић.
Мост је укупне дужине 175 метара, са двије саобраћајне траке, 2 бициклистичке траке и двије пјешачке стазе. Укупна инвестиција је 6 милиона и 600 хиљада КМ.
