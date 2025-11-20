Logo
Одобрена употреба вакцине за лијечење меланома

Извор:

Танјуг

20.11.2025

19:18

Фото: АТВ

Министарство здравља Русије издало је одобрења за клиничку употребу мРНК вакцине за лијечење меланома и пептидне вакцине за малигне туморе, изјавио је данас руски министар здравља Михаил Мурашко.

- Министарство здравља је данас издало одобрења за клиничку употребу два појединачна биотехнолошка лијека. То су лијекови против рака нове генерације - терапеутска вакцина заснована на иРНК и пептидна вакцина - рекао је Мурашко, преноси РИА Новости.

Према његовим ријечима, ово је само почетак примјене иновативног приступа лијечењу, тако да научници тек треба да процијене ефикасност и безбједност овог третмана

- Јасно је да у овој почетној фази не говоримо о масовној употреби. О томе се може разговарати, укључујући и након процјене њене ефикасности и безбједности. Желио бих да истакнем да ова технологија није "панацеја", већ само једна од метода лијечења које тренутно развијамо и примјењујемо - изјавио је Мурашко.

Средином октобра, руски научници представили су српским стручњацима најновију мРНК вакцину против рака.

Ријеч је о државном пројекту од националног значаја који се реализује под директним покровитељством руског предсједника Владимира Путина.

Русија

vakcina

