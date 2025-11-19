Уведите ових осам навика и побољшајте здравље цријева

Извор:
Гастроентеролог др Саураб Сети са универзитета Харвард и Станфорд подијелио је осам једноставних, али моћних навика за трансформацију здравља система за варење.
Он каже да ове навике могу "драстично побољшати" здравље ваших цријева и да се заснивају на научно доказаним промјенама начина живота – од начина на који започињете дан, преко онога што једете, до начина на који се крећете, према Тајмс оф Индија.
Започните јутро са захвалношћу, а не са телефоном
Према ријечима др Сетија, једна од најкориснијих навика је да избјегавате провјњравање телефона одмах након што се пробудите. Он објашњава да је кортизол, главни хормон стреса, највиши ујутру. Умјесто да повећавате стрес провјеравањем телефона, препоручује кратку праксу захвалности. Размишљање о стварима за које сте захвални смирује ваш нервни систем активирањем вагусног нерва, што подстиче здраво варење касније током дана.
Уживајте у 10 минута јутарњег сунца
Пет до 10 минута јутарњег сунца помаже у ресетовању циркадијалног ритма, повећава производњу витамина Д и усклађује ваш "цријевни сат" за оптимално варење. Др Сети истиче да кратко јутарње излагање сунчевој свјетлости позитивно утиче и на расположење и на функцију цријева. Прошетајте послије оброка Шетња, чак и десет минута након јела, може значајно побољшати варење. Др Сети препоручује ову навику за стабилизацију шећера у крви и ублажавање тромости коју многи људи осјећају након оброка. Нежно кретање помаже храни да се ефикасније креће кроз дигестивни систем.
Пијте воду прије јутарње кафе
Хидратација је једноставан, али кључан јутарњи корак. Др Сети савјетује да попијете чашу или две воде прије прве кафе.
Ово ће надокнадити течност изгубљену током спавања, покренути ваш дигестивни систем и супротставити се дехидратационим ефектима кофеина. То је мала навика са великим здравственим предностима.
Вјежбајте дисање за хармонију црева и мозга
Дубоко абдоминално дисање, чак и два до три минута након буђења, стимулише вагусни нерв, који је главни комуникациони мост између цријева и мозга. Користи ових вјежби су научно доказане и помажу тијелу да уђе у мирно стање "одмора и варења", што поставља темеље за здраво варење.
Припремите доручак који храни црева
Први оброк има снажан утицај на опште здравље. Др Сети препоручује доручак који комбинује протеине, влакна и пребиотике. Примери укључују грчки јогурт са бобичастим воћем и чиа сјеменом или овсени оброк са зеленом бананом. Таква комбинација стабилизује шећер у крви и храни корисне цревне бактерије, дајући микробиому одличан почетак дана.
Једите пажљиво и без екрана
Склоните телефон током оброка. Једење без ометања омогућава активирање парасимпатичког нервног система, што подстиче варење.
С друге стране, једење док гледате садржај на екрану покреће стресну реакцију тијела и отежава правилно функционисање система за варење.
Вршите дневну "провјеру столице"
Према ријечима др Сетија, свакодневна процјена изгледа ваше столице, њене боје, облика, величине и лакоће проласка, важан је показатељ здравља црева. Редовна и нормална столица је знак да ваш систем за варење правилно функционише.
