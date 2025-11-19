Logo
Драма у програму уживо: Нашој пјевачици се сручила сценографија док је пјевала

19.11.2025

07:46

Коментари:

0
Да се у програмима који се емитују уживо често дешавају непредвиђене ситуације, добро је познато свима који бар повремено прате телевизију.

Управо зато што је ток емисије немогуће у потпуности исконтролисати, гледаоци неријетко присуствују тренуцима који касније постану тема разговора на друштвеним мрежама и у медијима, преноси Мондо.рс.

Телевизијски студији, ма колико технички опремљени и организовани, остају окружење у којем један мали пропуст може довести до занимљивих, али и непријатних сцена. Управо се то десило и Тијани Богићевић прије извјесног времена, а она је све подијелила на инстаграму:

Тијани пала сценографија током наступа

Својевремено се десило и да је пјевачици Тијани Богићевић током извођења једне нумере пала сценографија, што је изненадило и њу и публику, али и камермане који нису знали гдје да снимају. Иако је све трајало кратко, тренутак је остао упамћен као пример како се у живом програму све може догодити у секунди.

"Ево овако изгледа кад ја одлучим да пјевам на плејбек. Падне сценографија испред мене, људи се узвртише, ја заборавим да пјевам... Никад од мене отварачица уста не би била!" написала је у објави.

Пјевачица

scena

Тијана Богићевић

