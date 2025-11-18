Рада Манојловић проговорила о приватном животу, па поменула Милана Станковића: ''Обоје смо имали проблем''

Извор:
Пјевачица Рада Манојловић недавно је објелоданила да је коначно срећна у љубави, а сада је проговорила о приватном животу, али и односу са бившим партнером и добрим пријатељем, Миланом Станковићем.
- Милан је на црној листи и више сам о њему испричала, него о себи. Морам да престанем да причам о њему. Милан и ја можда нисмо били свјесни да ли каснимо, шта се дешава око нас, били смо увијек мало издвојени из екипе и из друштва и обоје смо имали тај проблем.
Рада је проговорила и о приватном животу, али и томе да јој је прорадио мајчински инстинкт.
-И да јесте и да није, моје срце тајну крије. Морам да смислим неки начин да одговарам на та питање пјесмама. Појавио се мајчински инстинкт, али у журби сам и не знам ко ми главу носи ових мјесеци. Свашта нешто ново сам снимила и не знам гдје се налазим. Тако да, све ће доћи на своје, кад буде биће и вјерујем томе – рекла је Рада која се похвалила новом некретнином.
- Нашла сам стан, упала ми кашика у мед. Шта ти мислиш што ја радим? Нисам се још уселила, биће усељење. Много се о томе писало, испало је као да сам купила више станова. Што се тиче величине кад се купује, онда то мора да буде како треба. На брду сам, али у центру сам, супер је локација. До сада сам могла већ да имам стан, то су моје грешке, али само нека ми Бог да глас да ме служи и зарадиће се, јер да сам била паметна само некретнине. Сада ми је то у глави и видјела сам како стоје ствари и дефинитивно је то будућност, све остало је неизвјесно, а смрт и некретнине су једине сигурне ствари у нашем животу - испричала је Рада Манојловић.
