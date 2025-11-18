Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка

Извор:
СРНА
18.11.2025
19:51
Коментари:0
Елена Ц. ухапшена је у Русији због сумње да је убила, а потом обезглавила свог шестогодишњег сина Мирослава.
Језиви злочин догодио се, како се сумња, прије неколико дана на подручју Москве, а глава малишана пронађена је у недјељу у ранцу баченом крај језера Гољановски.
Градови и општине
Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак
Радници комуналних служби су у недјељу ујутру, око 9.30 часова пронашли ранац у близини обале, а полицији се слошило од призора када су стигли на увиђај. Убрзо су стигли форензичари, али и рониоци који су кренули да чешљају језеро и околину. Готово истовремено, полиција је примила позив од дјечакове баке, која је пријавила да је њен шестогодишњи унук нестао и да је посљедњи пут виђен у стану своје мајке Елене.
До вечери, детективи су стигли у породични стан, гдје је дјечаково тијело пронађено на балкону. Мајка дјетета, 31-годишња Елена Ц. и њен партнер су одведени у полицијску станицу на испитивање.
Према изворима, Елена је причала неповезано и партнера је оптуживала за злочин, да би на крају признала да је она та која је свирепо убила дијете.
Друштво
''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''
У току је психијатријско вјештачење осумњичене, која је претходно била под надзором психијатра ии жалила се на анксиозност.
Комшије су рекле да су били сукоби у породици, те да је Елена имала потешкоц́а да брине о дјеци. Мали Мирослав био је инвалид од рођења, није могао самостално да хода и захтијевао је сталну помоц́. Његова деветогодишња сестра је стављена под надзор Центра за социјални рад.
Према ријечима познаника породице, Елена је имала финансијске потешкоц́е, имала је дугове за кредите и радила је хонорарно као продавац и курир. Раније ове године се развела од оца своје двоје дјеце. Несрећни човјек је живио сам и за смрт сина Мирослава је сазнао из медија.
Фудбал
'Изађи мала' се орило Бечом: Погледајте реакцију дјевојке на балкону
Према писању медија, отац је посљедњих дана покушао да контактира Елену како би одвели ц́ерку на одмор, али она није одговарала на његове позиве.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
20
04
19
53
19
52
19
51
19
45
Тренутно на програму