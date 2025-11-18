Logo
Тијело дјечака (6) пронађено обезглављено, ухапшена мајка

Фото: Pixabay

Елена Ц. ухапшена је у Русији због сумње да је убила, а потом обезглавила свог шестогодишњег сина Мирослава.

Језиви злочин догодио се, како се сумња, прије неколико дана на подручју Москве, а глава малишана пронађена је у недјељу у ранцу баченом крај језера Гољановски.

Кућа у Градишци

Градови и општине

Снага колега из Градишке: Бранки нови почетак

Радници комуналних служби су у недјељу ујутру, око 9.30 часова пронашли ранац у близини обале, а полицији се слошило од призора када су стигли на увиђај. Убрзо су стигли форензичари, али и рониоци који су кренули да чешљају језеро и околину. Готово истовремено, полиција је примила позив од дјечакове баке, која је пријавила да је њен шестогодишњи унук нестао и да је посљедњи пут виђен у стану своје мајке Елене.

До вечери, детективи су стигли у породични стан, гдје је дјечаково тијело пронађено на балкону. Мајка дјетета, 31-годишња Елена Ц. и њен партнер су одведени у полицијску станицу на испитивање.

Према изворима, Елена је причала неповезано и партнера је оптуживала за злочин, да би на крају признала да је она та која је свирепо убила дијете.

Кадети МУП

Друштво

''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''

У току је психијатријско вјештачење осумњичене, која је претходно била под надзором психијатра ии жалила се на анксиозност.

Комшије су рекле да су били сукоби у породици, те да је Елена имала потешкоц́а да брине о дјеци. Мали Мирослав био је инвалид од рођења, није могао самостално да хода и захтијевао је сталну помоц́. Његова деветогодишња сестра је стављена под надзор Центра за социјални рад.

Према ријечима познаника породице, Елена је имала финансијске потешкоц́е, имала је дугове за кредите и радила је хонорарно као продавац и курир. Раније ове године се развела од оца своје двоје дјеце. Несрећни човјек је живио сам и за смрт сина Мирослава је сазнао из медија.

Навијачи БиХ пјевали дјевојци на балкону

Фудбал

'Изађи мала' се орило Бечом: Погледајте реакцију дјевојке на балкону

Према писању медија, отац је посљедњих дана покушао да контактира Елену како би одвели ц́ерку на одмор, али она није одговарала на његове позиве.

