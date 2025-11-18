Logo
''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''

АТВ

18.11.2025

19:38

''Република Српска показује капацитете да школује свој кадар''
На свечаности у Центру за обуку Министарства унутрашњих послова Републике Српске у Бањалуци данас је промовисана 26. и 27. класа кадета Полицијске академије. Заклетву је положило 375 кадета 26. и 198 кадета 27. класе Полицијске академије, уз присуство премијера Саве Минића, министра унутрашњих послова Жељка Будимира и директора Полиције Синише Кострешевића. Најуспјешнијим кадетима уручене су награде.

Република Српска показује капацитете да школује свој кадар, јасан је ресорни министар. Подршка Владе МУП-у Српске ће бити настављена.

"На средњој школи министарства унутрашњих послова имамо 382 припадника у трећем и четвртом разреду, тако да наши капацитети су потпуно попуњени, чак се размишљамо да још једну класу прије оне редовно планиране почетком године уведемо", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.

"Да они штите нашу дјецу, да они штите сваког грађанина у Републици Српској без обзира на његову вјероисповјест, да они штите имовину, да једноставно представљају један симбол сигурности и да вјерују у Владу Републике Српске, јер и Влада вјерује у њих", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Полазници 26 и 27 класе су постали полицијски службеници кроз обуку која је трајала 10 мјесеци, девет мјесеци теоретске - мјесец практичне. И тако од 1999. године.

МУП Републике Српске

