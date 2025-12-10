Посебна сједница Владе Српске о буџету

Извор:
АТВ
10.12.2025
07:19
Коментари:0
Влада Републике Српске одржаће данас посебну сједницу на којој ће разматрати Приједлог буџета Републике Српске за 2026. годину.
Премијер Саво Минић обавио је претходних дана консултације око приједлога буџета. Јуче је разговарао са представницима организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата. Истакао је да је први пут постигнут консензус о најважнијим питањима за њихов статус и додао да ће ова област бити системски уређена.
Свијет
Тајланд покренуо операцију великих размјера на граници са Камбоџом
Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић рекао је да ће из буџета за наредну годину бити издвојена знатно већа средства за борачке категорије.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
12 ч3
Република Српска
12 ч1
Република Српска
13 ч1
Република Српска
14 ч11
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму