Посебна сједница Владе Српске о буџету

АТВ

10.12.2025

07:19

0
Посебна сједница Владе Српске о буџету
Влада Републике Српске одржаће данас посебну сједницу на којој ће разматрати Приједлог буџета Републике Српске за 2026. годину.

Премијер Саво Минић обавио је претходних дана консултације око приједлога буџета. Јуче је разговарао са представницима организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата. Истакао је да је први пут постигнут консензус о најважнијим питањима за њихов статус и додао да ће ова област бити системски уређена.

Тајланд-Камбоџа-08122025

Свијет

Тајланд покренуо операцију великих размјера на граници са Камбоџом

Предсједник Борачке организације Републике Српске Радан Остојић рекао је да ће из буџета за наредну годину бити издвојена знатно већа средства за борачке категорије.

Влада Републике Српске

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

