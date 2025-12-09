Logo
АТВ доноси Приједлог буџета Српске: Раст пензија и плата у јавном сектору, мање за субвенције

Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог буџета за 2026. годину у износу од 7,409 милијарди КМ, што је за 659 милиона КМ, односно 9,8 одсто више у односу на Други ребаланс буџета за 2025. годину.

Како је утврђено Приједлогом, у који је АТВ имао увид, буџет за наредну годину карактерише повећање пензија, плата у јавном сектору и издвајања за социјалне категорије, док су субвенције смањене.

Повећање пензија

Предлогом буџета очекује се раст пензија и социјалних давања за скоро 10 одсто.

"За социјалну заштиту коју исплаћују институције обавезног социјалног осигурања планирано је 2,162 милијарде КМ, што је за 196,9 милиона КМ више него у текућем ребалансу и што представља раст од 10 одсто.

Средства за пензијско осигурање пројектована су у складу са кретањем броја корисника и очекиваним повећањем у 2026. години, уз редовно усклађивање пензија које је планирано у износу од 6,55 одсто", наводи се у Приједлогу буџета.

Повећање плата у јавној управи

Расходи за лична примања запослених у јавној управи Републици Српској у 2026. години износиће 1,4058 милијарди КМ. То је повећање од 83,7 милиона КМ, односно 6,3 процента у односу на план за 2025. годину.

Повећање је усклађено са динамиком потписивања новог Колективног уговора за јавну управу који би требао бити потписан 5. јануара.

Већа издвајања за социјалне категорије

Буџетска средства намијењена социјалним категоријама становништва износиће 644,7 милиона КМ, што је 92,6 милиона КМ више него у 2025. години, а представља раст од чак 16,8 одсто.

Повећање је, претпоставља се, у складу с плановима и разговорима са представницима корисничких група и потребом додатног јачања социјалне подршке.

Смањење субвенција

За субвенције је у буџету за 2026. годину планирано 233,6 милиона КМ, што је за 27,2 милиона КМ мање него у овогодишњем ребалансу, те представља смањење од 10,4 процента.

Знатно већи издаци за отплату дугова

Издаци за отплату дугова једна су од највећих промјена у буџетској структури. У 2026. години планирани су у висини од 1,3485 милијарди КМ. То је повећање од чак 494,2 милиона КМ, односно 57,8 одсто.

"Пројекција ових издатака је у складу са планом отплате ино и унутрашњег задужења, ажурираног плана повлачења средстава по инвестиционим кредитима у 2026. години, планираног финансирања Буџета Републике Српске за 2026. годину, календара емисија дугорочних обвезница, те очекиваног кретања каматних стопа и девизних курсева у наредном периоду", наводи се у Приједлогу буџета.

Приједлог буџета ће сутра наћи пред Економско-социјалним савјетом.

