До краја фебруара Закон о правима бораца: Знатно већа средства за борачке категорије

АТВ

09.12.2025

19:24

1
До краја фебруара Закон о правима бораца: Знатно већа средства за борачке категорије
Фото: АТВ

Моја мисија као премијера је да се свим борачким категоријама врати статус који заслужују, поручио је предсједник Владе Саво Минић након консултација за израду буџета.

До краја фебруара требало би да буде завршен Закон о правима бораца.

"Првенствено је договор био да закон иде по хитном поступку и онда смо формирали да у радним групама буду сви представици ових категорија, након тога смо разговарали да закон иде у редовну процедуру. Има и оних ствари које се не односе искључиво на новац, а које се односе на одређени статус, гдје наши борци и све категорије проистекле из одбрамбено-отаџбинског рата, од картица, бањске рехабилитације'', рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Саво Минић

Република Српска

Минић: За Српску избори завршени, ЦиК ствара стање несигурности

За наредну годину из буџета ће бити издвојена знатно већа средства за борачке категорије. Измјенама Закона о правима бораца бићe регулисано све што је договорено у претходном периоду.

"Добили смо обећање од премијера да колико ми брзо на радној групи стигнемо да урадимо и укалкулишемо ове измјене и допуне у закон, закон ће ући у скупштинску процедуру, биће што раније усвојен'', казао је предсједник Борачке организације Републике Српске, Радан Остојић.

Влада Република Српске

Друштво

Сутра састанак радне групе за измјене и допуне Закона о правима бораца

Договорено је и ново повећање инвалиднина од 1. јануара за 10 одсто.

"Што се тиче жена жртава рата и наше инвалиднине она ће бити у расту и више него што смо очекивали, зато што смо већ једно повећање имали у октобру. Јако сам задовољна јер смо преко 85%, 90% ствари договорили, све организације са премијером.'', изјавила је предсједница Удружења жена жртава рата Републике Српске, Божица Живковић Рајилић.

Приједлог буџета Српске за наредну години ће бити размотрен и утврђен на сутрашњој сједници Владе. Након тога идe у скупштинску процедуру.

