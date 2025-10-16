Logo

На Меремишљу обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца

Извор:

СРНА

16.10.2025

16:02

Коментари:

0
На Меремишљу обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца
Фото: Срна

На брду Меремишље код Вишеграда данас су обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца, припадника Вишеградске и Руђанске бригаде, који су погинули на данашњи дан.

Помен је служио свештеник Средоје Андрић, а вијенце су положиле породице погинулих, представници општина Вишеград и Рудо и општинских борачких организација.

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић поручио је да се не смије дозволити заборав жртава које су положиле живот за слободу српског народа.

"Меремишље и сва друга стратишта ћемо достојно обиљежавати и подсјећати младе нараштаје како се стварала Република Српска", истакао је Ђуревић.

Породице и саборци су и овог 16. октобра подсјетили на тешке губитке и жртву својих најмилијих, поручивши да се страдање на Меремишљу никада не смије заборавити.

Подијели:

Тагови:

Višegrad

borci

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Несрећа у Бањалуци: Причао на телефон и покосио дјевојку на пјешачком?

Хроника

Несрећа у Бањалуци: Причао на телефон и покосио дјевојку на пјешачком?

50 мин

0
Четворо дјеце и једна одрасла особа отровали се хемикалијама на базену

Регион

Четворо дјеце и једна одрасла особа отровали се хемикалијама на базену

53 мин

0
Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

Свијет

Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

1 ч

0
Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

Свијет

Туристкиња гледала у навигацију, па упала у канал у Венецији

1 ч

0

Више из рубрике

Цвијановићева ће привремено обављати послове из надлежности предсједника Српске

Република Српска

Цвијановићева ће привремено обављати послове из надлежности предсједника Српске

2 ч

0
Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

Република Српска

Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

2 ч

0
Минић: Спреман материјал за посебну сједницу Владе о Електропривреди

Република Српска

Минић: Спреман материјал за посебну сједницу Владе о Електропривреди

4 ч

1
Минић: Осигирање један од стубова финансијске стабилности

Република Српска

Минић: Осигирање један од стубова финансијске стабилности

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

16

32

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

16

31

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16

29

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

16

27

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner