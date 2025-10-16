На Меремишљу обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца

Извор:
На брду Меремишље код Вишеграда данас су обиљежене 33 године од страдања 28 српских бораца, припадника Вишеградске и Руђанске бригаде, који су погинули на данашњи дан.
Помен је служио свештеник Средоје Андрић, а вијенце су положиле породице погинулих, представници општина Вишеград и Рудо и општинских борачких организација.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић поручио је да се не смије дозволити заборав жртава које су положиле живот за слободу српског народа.
"Меремишље и сва друга стратишта ћемо достојно обиљежавати и подсјећати младе нараштаје како се стварала Република Српска", истакао је Ђуревић.
Породице и саборци су и овог 16. октобра подсјетили на тешке губитке и жртву својих најмилијих, поручивши да се страдање на Меремишљу никада не смије заборавити.
