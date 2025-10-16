Нестали дјечак (8) пронађен мртав у шуми: Полиција сумња на стравичан злочин

16.10.2025
15:40
Коментари:0
Њемачку је потресла вијест о проналаску тијела дјетета у близини мјеста Клајн Упала, недалеко од града Гистрова у Њемачкој. Обдукција је потврдила најгоре - дјечак је преминуо насилном смрћу.
Тијело је пронађено у уторак, а према наводима државног тужилаштва у Ростоку, показивало је знакове насиља и трагове спаљивања, што упућује на покушај прикривања доказа. Иако службени идентитет још није потврђен, истражитељи претпостављају да се ради о осмогодишњем Фабијану, дјечаку који је нестао у петак, 10. октобра.
Фабиан је нестао након што је, према првим информацијама, желио да посјети свог оца који живи одвојено од мајке јужно од Гистрова. Мајка је његов нестанак пријавила истога дана увече. Полиција и пси трагачи успјели су да слиједе његов траг до аутобуске станице у Гистрову, али потом је сваки траг нестао.
Свијет
Њемачка уводи' 'активну пензију'': 2.000 евра мјесечно онима који наставе да раде
У данима који су слиједили претраживана су језера и околна подручја, али без успјеха све до уторка ујутро, када је жена која се шетала у близини Клајн Упала наишла на тијело дјетета у шуми и одмах позвала полицију.
Иако истражитељи готово сигурно вјерују да је ријеч о Фабијану, службена потврда чека се након анализе ДНК узорака, чији се резултати очекују у петак. Блиски рођаци замолили су да се не открива њихов идентитет и нису били у стању да виде дијете, што је, према државном тужиоцу, потпуно разумљиво с обзиром на околности.
Свијет
Дјечак упуцао директора школе и побјегао
Државно тужилаштво и полиција објавили су заједничку изјаву у којој наводе да се на темељу тренутног стања истраге претпоставља да је неко други одговоран за смрт дјетета.
"Необично је пронаћи тијело дјетета у шумском подручју. Нажалост, полазимо од најгоре претпоставке", изјавио је портпарол полиције за њемачке медије.
Свијет
Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула
Према информацијама које преносе локални медији, тијело је запаљено, а околности упућују на намјеран покушај уништавања трагова. Власти засад нису потврдиле ко би могао бити осумњичен, пише Нордкурир.
Гистров, град у којем је Фабијан живио, уједињен је у тузи. Мјештани су запалили свијеће и оставили цвијеће у близини школе коју је похађао осмогодишњак.
"Сви смо у шоку. Нико не може разумјети како се овакво нешто могло догодити", рекао је један становник.
Свијет
1 ч0
Тенис
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму