Медвjеди убили седморо људи, вребају и у стамбеним насељима

У нападима медвједа у Јапану, од априла до почетка октобра, настрадало је седам особа, што је рекордан број забиљежен у тој земљи.
Тијело најновије жртве пронађено је 8. октобра у сјевероисточној префектури Ивате, а аутопсија је показала да је мушкарца, који је нестао дан раније у шуми док је тражио печурке, усмртио медвјед.
Како се наводи, медвјед је устријељен у стамбеном подручју у Сендаију, у сусједној префектури Мијаги, што је први пут да је примјењен ревидирани закон о заштити и контроли дивљих животиња за случај ванредног одстријела опасних животиња.
Како је саопштила локална влада, одрасли мужјак висине 1,4 метра примјећен је у насељеној зони у Сендаију, након чега је један становник позвао полицију.
Након тога, градоначелник је одобрио да ловци устријеле дивљу звијер.
Ревидирани закон, који је ступио на снагу прошлог мјесеца, дозвољава локалним властима да ангажују ловце како би одстријелили опасне животиње, попут медвједа, у насељеним подручјима, наводи Кјодо.
(Тањуг)
