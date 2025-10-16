Logo

Лавров: Русија је спремна да помогне у проналажењу рјешења на Блиском истоку

Извор:

Танјуг

16.10.2025

14:47

Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Русија је спремна да помогне у рјешавању ситуације на Блиском истоку са заинтересованим земљама, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

- Пажљиво пратимо данашње преговоре, с обзиром на изазовну ситуацију на међународној сцени, укључујући контроверзне догађаје који се одвијају у вашем региону - Блиском истоку и Сјеверној Африци. Русија је спремна да заједно са другим заинтересованим државама олакша рјешавање проблема у овим дијеловима свијета - поручио је руски министар након разговора са мароканским колегом Насером Буритом, преноси РИА Новости.

Policija Srbija

Хроника

Предложен притвор Тасманијском ђаволу

Он је захвалио Мароку на, како је навео, "уравнотеженом ставу о Украјини".

- Рабат, као и већина других престоница на глобалном југу и глобалном истоку, разумије да је одрживо рјешење немогуће без рјешавања основних узрока украјинске кризе - рекао је Лавров.

Он је додао да је са мароканским министром спољних послова детаљно размотрио актуелна питања у вези са билатералном сарадњом, укључујући трговинску и економску размјену.

