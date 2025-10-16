Лавров: Русија је спремна да помогне у проналажењу рјешења на Блиском истоку

- Пажљиво пратимо данашње преговоре, с обзиром на изазовну ситуацију на међународној сцени, укључујући контроверзне догађаје који се одвијају у вашем региону - Блиском истоку и Сјеверној Африци. Русија је спремна да заједно са другим заинтересованим државама олакша рјешавање проблема у овим дијеловима свијета - поручио је руски министар након разговора са мароканским колегом Насером Буритом, преноси РИА Новости.

Хроника Предложен притвор Тасманијском ђаволу

Он је захвалио Мароку на, како је навео, "уравнотеженом ставу о Украјини".

- Рабат, као и већина других престоница на глобалном југу и глобалном истоку, разумије да је одрживо рјешење немогуће без рјешавања основних узрока украјинске кризе - рекао је Лавров.

Он је додао да је са мароканским министром спољних послова детаљно размотрио актуелна питања у вези са билатералном сарадњом, укључујући трговинску и економску размјену.