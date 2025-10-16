Logo

Предложен притвор Тасманијском ђаволу

Извор:

Курир

16.10.2025

14:45

Коментари:

0
Предложен притвор Тасманијском ђаволу
Фото: Танјуг/АП

Миљана Ђурашиновић (47), познатији као Тасманијски ђаво, који је данас приведен у Прво основно јавно тужилаштво у Београду због сумње да је 10. октобра у Булевару Вудроа Вилсона ударио више пута у главу и ножем нанио лаке повреде таксисти А. П. (50), на саслушању је одлучио да се брани ћутањем.

"Јавни тужилац је саслушао осумњиченог на околност кривичног дјела лака тјелесна повреда и он је искористио своје законско право и није желио да изнесе одбрану, након чега је Првом основном суду у Београду предложио одређивање притвора у односу на осумњиченог. Према мишљењу тужилаштва, постоје личне околности које указују да би се окривљени боравком на слободи дао у бјекство, с обзиром да се од момента извршења у истом и налазио, те како је раније више пута осуђиван исти би у кратком временском периоду поновио кривично дјело", саопштено је из Првог основног јавног тужилаштва.

Тужилаштво ће, како се додаје, у току доказног поступка прикупити доказе на основу којих ће се утврдити тачно и потпуно чињенично стање, након чега ће донијети одлуку о даљем поступању.

policija rs traka uvidjaj

Хроника

”Што га не закла?”: Објављени детаљи покушаја убиства у Дервенти

Подсјетимо, Тасманијски ђаво је данас око поднева у пратњи четворице полицајаца приведен у зграду тужилаштва у Катанићевој улици. Раније током дана, према незваничним информацијама, таксиста ког је напао, препознао га је у полицији.

Иначе, он је од раније познат јавности по насилничком понашању и инцидентима које је правио, али и због тога што је из затвора Забела, током издржавања казне, слао љубавна писма Теодори Викторовић која је била осуђена за убиство мајке и баке. Она је током боравка иза решетака преминула.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Здравље

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

Иначе, послије инцидента који је изазвао, Ђурашиновић је био у бјекству и у уторак је ухапшен у штек стану у Миријеву, пише Курир.

Подијели:

Тагови:

Tasmanijski đavoli

napad na taksistu

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

”Што га не закла?”: Објављени детаљи покушаја убиства у Дервенти

2 ч

0
Грчка усвојила контроверзни закон: Отворен пут ка радном дану од чак 13 сати

Свијет

Грчка усвојила контроверзни закон: Отворен пут ка радном дану од чак 13 сати

2 ч

0
Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

Фудбал

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

2 ч

0
Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

Хроника

Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

2 ч

0

Више из рубрике

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

”Што га не закла?”: Објављени детаљи покушаја убиства у Дервенти

2 ч

0
Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

Хроника

Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

2 ч

0
”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Хроника

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

2 ч

0
Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

Хроника

Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

16

32

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

16

31

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16

29

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

16

27

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner