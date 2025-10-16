Предложен притвор Тасманијском ђаволу

Извор:
Курир
16.10.2025
14:45
Коментари:0
Миљана Ђурашиновић (47), познатији као Тасманијски ђаво, који је данас приведен у Прво основно јавно тужилаштво у Београду због сумње да је 10. октобра у Булевару Вудроа Вилсона ударио више пута у главу и ножем нанио лаке повреде таксисти А. П. (50), на саслушању је одлучио да се брани ћутањем.
"Јавни тужилац је саслушао осумњиченог на околност кривичног дјела лака тјелесна повреда и он је искористио своје законско право и није желио да изнесе одбрану, након чега је Првом основном суду у Београду предложио одређивање притвора у односу на осумњиченог. Према мишљењу тужилаштва, постоје личне околности које указују да би се окривљени боравком на слободи дао у бјекство, с обзиром да се од момента извршења у истом и налазио, те како је раније више пута осуђиван исти би у кратком временском периоду поновио кривично дјело", саопштено је из Првог основног јавног тужилаштва.
Тужилаштво ће, како се додаје, у току доказног поступка прикупити доказе на основу којих ће се утврдити тачно и потпуно чињенично стање, након чега ће донијети одлуку о даљем поступању.
Хроника
”Што га не закла?”: Објављени детаљи покушаја убиства у Дервенти
Подсјетимо, Тасманијски ђаво је данас око поднева у пратњи четворице полицајаца приведен у зграду тужилаштва у Катанићевој улици. Раније током дана, према незваничним информацијама, таксиста ког је напао, препознао га је у полицији.
Иначе, он је од раније познат јавности по насилничком понашању и инцидентима које је правио, али и због тога што је из затвора Забела, током издржавања казне, слао љубавна писма Теодори Викторовић која је била осуђена за убиство мајке и баке. Она је током боравка иза решетака преминула.
Здравље
Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити
Иначе, послије инцидента који је изазвао, Ђурашиновић је био у бјекству и у уторак је ухапшен у штек стану у Миријеву, пише Курир.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму