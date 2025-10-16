Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

Извор:
16.10.2025
Фудбалски клуб Партизан раскинуо је једнострано уговор са Алдом Калулуом, играчем који је имао највиша примања у Хумској. Црно-бијели су то учинили јер омалени крилни нападач, према њиховом исказу и саопштењу која су објавили, није поштовао услове наведене у уговору.
Одлука је донијета због неиспуњавања професионалних обавеза дефинисаних уговором и дужег непојављивања играча на тренинзима.
Клуб увијек инсистира на дисциплини, професионализму и поштовању обавеза, те ће и убудуће све одлуке доносити у складу са тим принципима.
Самим тим, Партизан је нашао начин да се „ријеши“ репрезентативца ДР Конго који је имао убједљиво највећа примања у Хумској. Недјељно је инкасирао око 63.000 евра бруто, што је 55.000 нето.
Како су у Партизану од доласка нове управе на челу са Расимом Љајићем и Предрагом Мијатовићем, те Милком Форцан, од старта поручили да више неће бити тако високих плата, сада ће клуб значајно продисати после оваквог потеза, пише Спутњик.
