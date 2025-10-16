Logo

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

Извор:

Sputnjik

16.10.2025

14:32

Коментари:

0
Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером
Фото: ФК Партизан

Фудбалски клуб Партизан раскинуо је једнострано уговор са Алдом Калулуом, играчем који је имао највиша примања у Хумској. Црно-бијели су то учинили јер омалени крилни нападач, према њиховом исказу и саопштењу која су објавили, није поштовао услове наведене у уговору.

Одлука је донијета због неиспуњавања професионалних обавеза дефинисаних уговором и дужег непојављивања играча на тренинзима.

Клуб увијек инсистира на дисциплини, професионализму и поштовању обавеза, те ће и убудуће све одлуке доносити у складу са тим принципима.

Џасмин Тукс

Стил

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

Самим тим, Партизан је нашао начин да се „ријеши“ репрезентативца ДР Конго који је имао убједљиво највећа примања у Хумској. Недјељно је инкасирао око 63.000 евра бруто, што је 55.000 нето.

Како су у Партизану од доласка нове управе на челу са Расимом Љајићем и Предрагом Мијатовићем, те Милком Форцан, од старта поручили да више неће бити тако високих плата, сада ће клуб значајно продисати после оваквог потеза, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

ФК Партизан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

Стил

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

2 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Здравље

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

2 ч

0
Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

Бања Лука

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

2 ч

0
”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Хроника

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

2 ч

0

Више из рубрике

Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

Фудбал

Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

3 ч

0
Бејл током каријере имао огромне уговоре, али једна ствар га јако плаши

Фудбал

Бејл током каријере имао огромне уговоре, али једна ствар га јако плаши

18 ч

0
Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

Фудбал

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

19 ч

0
Винисиус бурно прославио рођендан, реаговала и војна полиција

Фудбал

Винисиус бурно прославио рођендан, реаговала и војна полиција

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

38

Напредни Chat GPT даје више погрешних одговора него прошли модел

16

32

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

16

31

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

16

29

Нижеразредни уплив у Стејт департмент

16

27

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner