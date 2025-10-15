Logo

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

Роберт Левандовски изгледа полако приводу крају свој период у Барселони, пошто стижу информације да му неће бити понуђен наставак сарадње.

Иако је пољски нападач себе видио у Каталонији, чак одбио понуде из Саудијске Арабије, у шпанском великану увелико му траже замјену у виду млађег центарфора.

На списку кандидата да га замјене су Хулијан Алварес, помиње се Ерлинг Халанд, Барса гледа и ка Ети Ејонгу из Левантеа...

Осим тога, односи између Каталонаца и Левандовског су се погоршали после поведе искусног нападача током репрезентативне акције са Пољском.

Играо је са бандажом пријатељски сусрет против Либана, где му је додатно страдала задња ложа и неће моћи да помогне у Ел Класику против Реала.

То је наљутило све у клубу и замјерено му је на неодговорности. Тако дјелује да Левандовски може ускоро да крене у потрагу за новом средином, што не би требало да му представља проблем.

