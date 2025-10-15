Барселона љута на Левандовског – разлаз на љето?

Извор:
Б92
15.10.2025
21:13
Коментари:0
Роберт Левандовски изгледа полако приводу крају свој период у Барселони, пошто стижу информације да му неће бити понуђен наставак сарадње.
Иако је пољски нападач себе видио у Каталонији, чак одбио понуде из Саудијске Арабије, у шпанском великану увелико му траже замјену у виду млађег центарфора.
На списку кандидата да га замјене су Хулијан Алварес, помиње се Ерлинг Халанд, Барса гледа и ка Ети Ејонгу из Левантеа...
Осим тога, односи између Каталонаца и Левандовског су се погоршали после поведе искусног нападача током репрезентативне акције са Пољском.
Играо је са бандажом пријатељски сусрет против Либана, где му је додатно страдала задња ложа и неће моћи да помогне у Ел Класику против Реала.
То је наљутило све у клубу и замјерено му је на неодговорности. Тако дјелује да Левандовски може ускоро да крене у потрагу за новом средином, што не би требало да му представља проблем.
Најновије
Најчитаније
21
22
21
16
21
13
21
05
21
01
Тренутно на програму